Детская футбольная команда из Ростова победила в турнире памяти Гиви Смыр

Принять участие в турнире памяти первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника Гиви Смыр в Абхазию приехали четыре команды из-за пределов республики.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. II Международный детский футбольный турнир памяти первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника Гиви Смыр завершился в Новом Афоне победой команды из Ростова, сказал в интервью Sputnik заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике Михаил Цкуа.

"Турнир прошел на хорошем уровне, к тому же наши дети познакомились со сверстниками, которые приехали из-за пределов Абхазии для участия в соревнованиях", – добавил он.

© Sputnik Детский чемпионат по футболу

Турнир в этом году получил международный статус, помимо абхазских команд, принять участие в соревнованиях приехали детские команды "Олимпик–1" и "Олимпик-2" из Москвы, а также команды из Луганска и Ростова.

"Теперь наши команды будут ждать в тех турнирах, которые будут проводиться в Москве, Луганске и Ростове. Гости отметили, что наши маленькие футболисты хорошо играют, что у них замечательная техника и физическая подготовка", — отметил Михаил Цкуа.

© Sputnik Детский чемпионат по футболу

II Международный турнир памяти Гиви Смыр проходил с 20 по 25 июля, в нем приняли участие дети 2008-2009 годов рождения.

В 1961 году, в возрасте 16 лет, один, с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера.

Все последующие годы Гиви Смыр продолжал заниматься спелеологией и изучением подземного мира, принимал участие во множестве археологических раскопок, проводимых на территории Абхазии. Гиви Смыр ушел из жизни в 2016 году.