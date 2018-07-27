16:08 27 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.97
  • EUR73.34
Поиск
Молодой боксер из Гагры Герман Арджения одержал безоговорочную победу на первенстве Москвы

Шаг до чемпионства: абхазский боксер прошел в финал первенства России

© Фото : Элизбар Джологуа
Спорт
Получить короткую ссылку
30 0 0

Первенство России по боксу проходит в Тюмени в 22 по 28 июля.

Сухум, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский боксер из Гагры Герман Арджения прошел в финал Российского первенства, обыграв в полуфинале спортсмена из Чечни, сообщил корреспонденту Sputnik тренер боксера Элизбар Джологуа.

"Сегодня был очень тяжелый бой, при том, что соперник- именитый боксер, победитель первенства России и Европы, Тамерлан Аюбов из Чечни", — рассказал тренер.

По словам Джологуа, к чемпионату боксер начал готовиться за два месяца до его начала.

Абхазские борцы и боксеры на спортивных сборах в подмосковном Чехове
© Фото : Элизбар Джологуа
На пути к победе: абхазские спортсмены встретились на сборах в Подмосковье

"Очень много готовились морально и физически. Бегали по 15 километров в горы и обратно каждый день. После этого были сборы в Москве и Чехове, где боксер отрабатывал технику и затем отправился на бои в Тюмень", — сказал он.

В финале 15-летний боксер встретится со свердловским спортсменом Максимом Шумовым в весовой категории 57 кг.

Финал первенства России по боксу среди юниоров пройдет в Тюмени 29 августа, где определятся 13 победителей в 13 весовых категориях. Чемпионы отправятся в Италию на Первенство Европы осенью 2018 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Переднеазиатский леопард
    Вольные барсы

    В Северной Осетии выпустили на волю кавказских барсов - самку по кличке Волна и самца Эльбруса. Это первый в мире опыт возвращения леопарда в природу.

  • Филипп Киркоров на пресс-конференции участников фестиваля Жара-2018
    "Стена рухнула"

    Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.

  • Кардиохирург, академик РАН Баграт Алекян
    Трудолюбие в крови

    Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.

  • Американский и канадский военные
    Нужно больше солдат

    В Минобороны Латвии пообещали, что число солдат НАТО, находящихся на территории республики, увеличится.

  • Игналинская АЭС
    Авось выкрутятся

    Остановленная Литвой Игналинская АЭС продолжает быть источником радиационной опасности – почему власти решили оставить это проблему потомкам?

  • Парламент
    Время выбора

    Комиссия по вопросам права назвала дату, когда состоятся очередные парламентские выборы в Молдове.

  • Переднеазиатский леопард
    Вольные барсы

    В Северной Осетии выпустили на волю кавказских барсов - самку по кличке Волна и самца Эльбруса. Это первый в мире опыт возвращения леопарда в природу.

  • Филипп Киркоров на пресс-конференции участников фестиваля Жара-2018
    "Стена рухнула"

    Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.

  • Кардиохирург, академик РАН Баграт Алекян
    Трудолюбие в крови

    Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вид сверху лучше: как готовят бортпроводников
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО
Доминирующие языки
Трудности перевода: какие языки стоит учить

Соцсети

Sputnikabkhazia