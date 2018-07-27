Шаг до чемпионства: абхазский боксер прошел в финал первенства России

Первенство России по боксу проходит в Тюмени в 22 по 28 июля.

Сухум, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский боксер из Гагры Герман Арджения прошел в финал Российского первенства, обыграв в полуфинале спортсмена из Чечни, сообщил корреспонденту Sputnik тренер боксера Элизбар Джологуа.

"Сегодня был очень тяжелый бой, при том, что соперник- именитый боксер, победитель первенства России и Европы, Тамерлан Аюбов из Чечни", — рассказал тренер.

По словам Джологуа, к чемпионату боксер начал готовиться за два месяца до его начала.

© Фото : Элизбар Джологуа На пути к победе: абхазские спортсмены встретились на сборах в Подмосковье

"Очень много готовились морально и физически. Бегали по 15 километров в горы и обратно каждый день. После этого были сборы в Москве и Чехове, где боксер отрабатывал технику и затем отправился на бои в Тюмень", — сказал он.

В финале 15-летний боксер встретится со свердловским спортсменом Максимом Шумовым в весовой категории 57 кг.

Финал первенства России по боксу среди юниоров пройдет в Тюмени 29 августа, где определятся 13 победителей в 13 весовых категориях. Чемпионы отправятся в Италию на Первенство Европы осенью 2018 года.