Роналду могут посадить на два года

Кроме приговора, португалец выплатит многомиллионные штрафы за уклонение от налогов.

СУХУМ, 28 июл — Sputnik. Нападающего туринского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду оштрафуют на 3,2 миллиона евро и приговорят к двум годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Р-Спорт.

© Sputnik . Нина Зотина Роналду попросил "Реал" отпустить его в "Ювентус"

При этом португалец вряд ли попадет в тюрьму по испанскому законодательству — ожидается, что наказание будет переведено в двухлетний испытательный срок.

Помимо штрафа, футболисту предстоит возместить ущерб налоговым органам в размере 5,7 миллиона евро. Также португалец выплатит миллион евро по начисленным процентам и 250 евро за каждый день двухлетнего срока.

Общая сумма, которую выплатит Роналду по данному делу, в итоге составит около 19 миллионов евро.

В июле прошлого года на заседании суда футболист заявил, что никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей.

Недавно Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус".