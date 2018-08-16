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Боксеры из Абхазии заняли первые места на соревнованиях в Ейске

Боксеры из Абхазии стали первыми в Ейске

© Фото: Алик Карди
Спорт
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В рамках празднования Дня Ейского района и 170-летия со дня основания этого города 15 и 16 августа прошло первенство по боксу, в котором приняли участие молодые спортсмены из Абхазии.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Трое воспитанников Республиканской детской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики заняли первые места на соревнованиях по боксу в российском городе Ейск, рассказал корреспонденту Sputnik директор РДЮСШ Альберт Карди оглы в четверг 16 августа.

Тренировка боксеров на набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Трое из пяти наших молодых боксеров заняли первые места на открытом первенстве города Ейск – это Анри Аршба, Нестор Джанба, Ашот Джидорян. Двум другим – Леону Абгаджава и Сергею Еремян повезло меньше, они не заняли призовых мест", — сказал Карди-оглы.

Он добавил, что участие молодых спортсменов из Абхазии придало этим соревнованиям международный статус. Ребята выступали в возрасте 13 и 14 лет в весовых категориях от 38 до 56 килограммов. Победителей наградили дипломами, медалями и кубками.



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