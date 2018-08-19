"Жесткий" спорт: Кубок по косики каратэ разыграют в Абхазии

СУХУМ, 19 авг – Sputnik, Бадри Есиава. VI Международный открытый Кубок Абхазии по косики каратэ стартовал в Сухуме в воскресенье 19 августа.

В турнире принимают участие более 200 спортсменов из Абхазии, регионов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики.

"К нам приехали спортсменов почти из 10 регионов России, из Донецкой Народной Республики и, конечно же, много участников из самой Абхазии. Возрастная категория участников от шести лет и старше, то есть верхнего возрастного предела нет, но, в основном, большая часть спортсменов это спортсмены до 20 лет", — рассказал президент федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

© Sputnik Кубок по косики каратэ в Абхазии

Он добавил, что "косики каратэ" с японского языка переводится как "жесткое каратэ" и отличается оно от других видов единоборств этого направления тем, что соперники используют при ударе всю силу и полный контакт. Для того, чтобы избежать травм, отметил Адлейба, бойцы выходят на татами в защитных шлемах и кирасах.

На открытие соревнований пригласили президента Абхазии Рауля Хаджимба, который поприветствовал спортсменов и пожелал им удачи.

© Sputnik Бадри Есиава Кубок по косики каратэ в Абхазии

"Несомненно, все виды единоборств привлекательны, и наши многие молодые ребята вовлечены в них. Каратэ и его разные направления получают поддержку у нас в республике. Спорт вырабатывает в вас мужественность, доброту и понимание того, где и как применять то, что вам дают ваши наставники. Это должно быть направлено во имя справедливости и добра. Успехов", — сказал президент.

Мнение главы государства разделяет девятилетний Анри, который посещает школу каратэ около года. Начинающий спортсмен признался, что он любит много тренироваться, а в этом виде спорта без этого никак. Приобретенные навыки он применяет исключительно для самозащиты.

Косики каратэ – перспективное направление в Абхазии и одно из самых зрелищных, считает президент Федерации Шито-рю Абхазии Алик Гварамия, у которого больше ста учеников по всей республике.

"Так в каратэ Шито-рю не используют защитные снаряжения, в нем существуют ограничения во время ударов в голову, и бьют не со всей силы. А здесь ребята выступают в шлемах, поэтому можно бить сильно", — рассказал Гварамия.

Татьяна Романова из Сухума занимается каратэ около 13 лет, но в этом турнире она участие не принимает из-за травмы, которую, как она сама сказала, получила по нелепой случайности. В этот раз она помогает главному тренеру школы косики каратэ Абхазии и готовит спортсменов к поединку.

За плечами у Татьяны богатый опыт участия в соревнованиях, она часто занимала первые и призовые места в Абхазии, России. Девушка призналась, что владение восточным единоборством ее не раз выручало в обычной жизни.

© Sputnik Бадри Есиава Кубок по косики каратэ в Абхазии

"Вы же знаете, как в жизни бывает. Несколько раз приходилось "успокаивать" с помощью своих навыков обидчиков мужского пола, но заслуженно", — с улыбкой поделилась Татьяна, которая на открытие турнира получила от президента Ассоциации косики каратэ России, главного судьи соревнования Сергея Федоткина коричневый пояс.

Боевая команда из ДНР во главе с президентом Федерации косики каратэ этой республики Леонидом Тимохиным приезжает в Абхазии четвертый год подряд. Самому молодому спортсмену восемь лет, а самому взрослому 24 года.

© Sputnik Бадри Есиава Кубок по косики каратэ в Абхазии

"Мы приезжаем четвертый год, и нам здесь очень нравится. Радует то, что мастерство ваших спортсменов растет с каждым разом и вместе с этим качество самих соревнований. Сухум становится все краше и краше, обращаем внимание, но новые постройки и принимают нас здесь очень гостеприимно", — отметил Тимохин.

Двадцатикратный чемпион Донецка добавил, что косики каратэ в его стране признан официальным видом спорта с 2001 года. Воспитанники местных детско-юношеских спортивных школ активно принимают участие в соревнованиях по всему миру и добиваются высоких результатов, подчеркнул Тимохин.