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Автогонщик Дмитрий Гвазава

Победный дубль: автогонщик из Абхазии показал лучшее время в Москве

© Фото : предоставлено: Дмитрий Гвазава
Спорт
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IV этап кубка России по автогонкам в классе Mitjet состоялся на подмосковном автодроме в воскресенье 19 августа.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава показал лучший результат в двух заездах IV этапа Кубка России по автогонкам в классе Mitjet, об этом корреспонденту Sputnik рассказал сам автогонщик.

"Всего в заезде принимало участие десять автомобилей, и все ребята, которые были, очень хорошо "вкатились" в трассу, было нелегко. Во второй гонке мне пару кругов пришлось "подавить" соперника, поймать его на ошибке и обогнать. Несмотря на сложности, все-таки удалось дожать и выиграть", — поделился Гвазава.

IV этап кубка России по автогонкам в классе Mitjet
© Фото : предоставлено: Дмитрий Гвазава
IV этап кубка России по автогонкам в классе Mitjet

Гвазава добавил, что в этом сезоне у него восемь побед из восьми гонок, но впереди еще два этапа Кубка, которые пройдут в Сочи.

Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро.

IV этап кубка России по автогонкам в классе Mitjet
© Фото : предоставлнено: Дмитрий Гвазава
IV этап кубка России по автогонкам в классе Mitjet

Промоутер серии Mitjet в России – компания Arctic Energy. Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.



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