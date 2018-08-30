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Футбол. Лига чемпионов. Финал. Матч Реал Мадрид - Ливерпуль

Стали известны все команды-участницы группового этапа Лиги чемпионов

© Sputnik . Стрингер
Спорт
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В среду состоялись заключительные три матча квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились последние участники группового этапа турнира.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Определились все 32 команды, которые примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2018-2019, сообщает Р-Спорт.

По итогам жеребьевки, которая состоится в четверг в Монако, 32 команды, разбитые на четыре корзины, будут разделены на восемь групп по четыре в каждой.

Полностью состав четырех корзин:

  • первая корзина – "Реал", "Атлетико", "Барселона" (все — Испания), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Сити" (Англия), "Локомотив" (Россия);
  • вторая корзина – "Боруссия" (Германия, Дортмунд), "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (оба — Англия), "Бенфика", "Порту" (оба — Португалия), "Шахтер" (Украина), "Наполи", "Рома" (оба — Италия);
  • третья корзина – "Ливерпуль" (Англия), "Лион" (Франция), "Валенсия" (Испания), ЦСКА (Россия), "Шальке" (Германия), "Монако" (чемпионат Франции), "Аякс", ПСВ (оба – Нидерланды);
  • четвертая корзина – "Црвена Звезда" (Сербия), "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Хоффенхайм" (Германия), "Виктория" (Чехия), "Галатасарай" (Турция), "Интер" (Италия), АЕК (Греция).
Теги:
футбол, Лига чемпионов


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