Сборная России победила Турцию в матче Лиги наций УЕФА

В следующем матче в рамках Лиги наций сборная России сыграет 11 октября с командой Швеции.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Российский футболисты обыграли своих соперников — команду Турции — в выездном матче группового этапа Лиги наций, сообщает Р-Спорт.

Встреча второй группы лиги В, прошедшая в пятницу в турецком Трабзоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной России. У победителей отличились Денис Черышев (13-я минута) и Артем Дзюба (49), у хозяев мяч забил Сердар Азиз (41).

В следующем матче в рамках Лиги наций сборная России сыграет 11 октября с командой Швеции, а 10 сентября российская команда проведет в Ростове-на-Дону товарищескую встречу против сборной Чехии.