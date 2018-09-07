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Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Турция - Россия

Сборная России победила Турцию в матче Лиги наций УЕФА

© Sputnik . Григорий Сысоев
Спорт
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В следующем матче в рамках Лиги наций сборная России сыграет 11 октября с командой Швеции.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Российский футболисты обыграли своих соперников — команду Турции — в выездном матче группового этапа Лиги наций, сообщает Р-Спорт.

Встреча второй группы лиги В, прошедшая в пятницу в турецком Трабзоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной России. У победителей отличились Денис Черышев (13-я минута) и Артем Дзюба (49), у хозяев мяч забил Сердар Азиз (41).

В следующем матче в рамках Лиги наций сборная России сыграет 11 октября с командой Швеции, а 10 сентября российская команда проведет в Ростове-на-Дону товарищескую встречу против сборной Чехии.



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