Молодые футболисты из Абхазии стали игроками казанского "Рубина"

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Полноправными игроками ФК "Рубин" 2004 года рождения стали игроки Сухумского "Динамо" Гарри Лагвилава и Аксентий Чалигава, рассказал корреспонденту Sputnik тренер ФК "Динамо" Максим Никитский.

"Наши воспитанники поступили в Академию футбола "Рубин" в Казани и стали полноправными игроками этого клуба 2004 года рождения. Это стало возможным благодаря тому, что перед началом турнира в Ставрополе мне позвонил тренер гудаутской "Рицы" Рафаэль Адлейба и попросил для усиления его команды двух футболистов. Я предложил ему взять Гарри Лагвилава и Аксентий Чалигава", — сказал Никитский.

На турнире в Ставрополе памяти Героя России Владислава Духина, который состоялся в апреле 2018 года, присутствовал представитель футбольного клуба "Рубин", который заприметил молодых игроков из Абхазии и предложил им пройти просмотр, что они и сделали.

По словам тренера ФК "Нарт" Родиона Авидзба, под руководством которого Лагвилава и Чалигава начали заниматься спортом в 2010 году, они всегда показывали хорошие результаты.