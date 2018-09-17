Матчевая встреча сборной России, Израиля и Абхазии по боксу прошла в Туапсе в субботу 15 сентября.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазские боксеры заняли первые места на матчевой встрече сборной России, Израиля и Абхазии по боксу, которая прошла в Туапсе в субботу 15 сентября, сообщил корреспонденту Sputnik тренер боксеров Элизбар Джологуа.

"Во встрече приняли участие боксеры из Гагры и Сухума. Гигуц Чкотуа, Левон Манукян и Агабек Темиров заняли первые места на матчевой встрече в Туапсе. Выступили они очень хорошо и были награждены памятными подарками от принимающей стороны", — рассказал тренер.

© Фото : Элизбар Джологуа Абхазские боксеры заняли первые места в Туапсе

По словам Джологуа, профессионализм абхазских боксеров отметили и тренеры из Израиля, которые вручили спортсменам кубок и пригласили поучаствовать в Юниорском турнире по боксу, который пройдет в Израиле в 2019 году.

Команды Израиля и Абхазии обменялись флагами республик и договорились встретиться на ринге в следующем году.