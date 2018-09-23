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Федоренко о любительском футболе в Абхазии: набирает обороты

© Sputnik Александр Вильф
Спорт
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Первый этап Любительской футбольной лиги Абхазии стартует в начале октября на стадионе имени Варлама Лакрба.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. В этом году в первом этапе любительской футбольной лиги Абхазии примут участие 15 команд, сообщил в интервью радио Sputnik директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко.

По словам директора лиги, за два года любительский футбол в Абхазии стал пользоваться популярностью.

"В прошлом году у нас было представлено 17 команд со всей республики. Мы были представлены во всех социальных сетях и пытались донести до масс новость о создавшейся любительской лиге. Думаю, у нас получилось, так как от участников также были положительные отзывы", — рассказал Федоренко.

Игрок в футбол
CC0 / Pixabay
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Директор подчеркнул, что по правилам в играх любительской футбольной лиги Абхазии могут принимать участие лишь непрофессиональные футболисты. Возрастной ценз игроков — от 15 до 60 лет.

"Самое главное в этих играх — это желание, во-вторых, нужно собрать команду своего города, района. Основная проблема — финансирование. В прошлом году мы проводили игры своими силами. Команды приносили определенный взнос, который тратился на скорую помощь, аренду поля и приобретение кубков и атрибутики мероприятия", — добавил Федоренко.

В 2017 году первое место в чемпионате любительской футбольной лиги Абхазии первое место заняла команда из Гудауты, серебро досталось игрокам из Гулрыпша, а бронза – футболистам из Гагры. Всего в играх Чемпионата приняли участие 300 человек.

Подать заявку на участие в играх можно в офисе Федерации Футбола Абхазии с 25 сентября, а также по телефонам +7(940) 770 24 16 и +7(940) 995 15 42.



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