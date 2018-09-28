Загитова установила абсолютный рекорд в женском одиночном катании

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Чемпионка Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) российская фигуристка Алина Загитова отличилась на юбилейном, пятидесятом турнире Nebelhorn Trophy 2018, сообщает Sputnik Армения.

Девушка откатала настолько идеально, что собрала наивысший балл за всю историю оценок коротких программ — 79,93.

Подопечная Этери Тутберидзе установила новый мировой рекорд не только в короткой программе. Вечная соперница и бывшая подруга Евгении Медведевой (Бабасян по отцу) установила мировой рекорд и в произвольной программе.

За произвольную программу Загитова получила 158,5 балла, в сумме — 238,43 балла.

Медведева, выступая на аналогичном канадском челленджере, получила в короткой программе на девять баллов меньше Алины – 70,98. Однако стоит отметить, что в Канаде и Европе разные системы оценки, и Медведеву судили строже.

И если на Небельхорн Трофи олимпийскую чемпионку отсудили достаточно благосклонно, дав ей хорошие надбавки, то канадский челленджер как раз славится традиционным жестким арбитражем.