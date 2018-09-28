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Алина Загитова на трибуне во время контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию (9 сентября 2018). Москвa

Загитова установила абсолютный рекорд в женском одиночном катании

© Sputnik . Владимир Федоренко
Спорт
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Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова установила новый мировой рекорд сразу в нескольких областях.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Чемпионка Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) российская фигуристка Алина Загитова отличилась на юбилейном, пятидесятом турнире Nebelhorn Trophy 2018, сообщает Sputnik Армения.

Девушка откатала настолько идеально, что собрала наивысший балл за всю историю оценок коротких программ — 79,93.

Подопечная Этери Тутберидзе установила новый мировой рекорд не только в короткой программе. Вечная соперница и бывшая подруга Евгении Медведевой (Бабасян по отцу) установила мировой рекорд и в произвольной программе.

За произвольную программу Загитова получила 158,5 балла, в сумме — 238,43 балла.

Медведева, выступая на аналогичном канадском челленджере, получила в короткой программе на девять баллов меньше Алины – 70,98. Однако стоит отметить, что в Канаде и Европе разные системы оценки, и Медведеву судили строже.

И если на Небельхорн Трофи олимпийскую чемпионку отсудили достаточно благосклонно, дав ей хорошие надбавки, то канадский челленджер как раз славится традиционным жестким арбитражем.



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