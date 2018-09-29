Пагава: инфраструктура ДНР и ЛНР готова к проведению чемпионата ConIFA

Комиссия Конфедерации независимых футбольных ассоциаций посетила Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику с проверкой футбольной инфраструктуры этих республик во вторник 26 сентября.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Спортивная инфраструктура ДНР и ЛНР готова к проведению чемпионата по футболу под эгидой ConIFA, сказал корреспонденту Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

"Комиссия осмотрела спортивные объекты в Донецкой республике, и оценила их как положительные. Один стадион, который построен в Луганске, тоже готов к проведению чемпионата, а второй находится на стадии восстановления и реконструкции после боевых действий", — рассказал Пагава.

Вердикт специальной комиссии еще не гарантия того, что чемпионаты Мира или Европы по футболу по версии ConIFA будут проведены в этих республиках. Положительная оценка от Конфедерации независимых футбольных ассоциаций дает право претендента, подчеркнул Дмитрий Пагава.

© Фото : Дима Пагава В "девятку": сборная Абхазии завершила выступление на ЧМ ConIFA в Лондоне

Вице-президент ConIFA добавил, что Абхазская национальная сборная по футболу сыграет товарищеский матч со сборной ДНР в Донецке примерно в середине октября. Встреча должна была состояться 15 сентября, но из-за гибели главы республики Александра Захарченко во время взрыва в одном из ресторанов Донецка, она была перенесена.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.