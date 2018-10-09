Легендарный шестой номер: победный путь Виталия Дараселия

Легендарный абхазский футболист, автор победного гола в ворота немецкого клуба "Карл Цейсс" в финале Кубка обладателей Кубков в 1981 году, Виталий Дараселия родился 9 октября 1957 года.

Бадрак Авидзба, Sputnik

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Будущая звезда абхазского и всего советского футбола Виталий Дараселия начал заниматься футболом в семь лет в родном городе Очамчыра. В числе ребят, с которыми он открыл путь в большую игру, был его сверстник и сосед Юрий Логуа, ныне тренер ФК "Динамо" Сухум.

"Это было в далекие советские времена, мы с Виталием одногодки, оба 1957 года рождения, нас в жизни связывал не только футбол, мы знали друг друга с трех-четырех лет, наши семьи жили недалеко друг от друга", — рассказал он.

Заниматься футболом Виталий Дараселия стал у заслуженного тренера Абхазской АССР и Грузинской ССР Бондо Какубава.

"С 7 до 17 лет мы с Виталием выступали за очамчырский "Амирани", это были те юношеские годы, когда формировалась наша футбольная жизнь в Очамчыре. Виталик Дараселия — это друг, который независимо от того, что он стал играть за "Динамо" Тбилиси, а я за "Динамо" Сухум, остался настоящим другом. Мы были неразлучными друзьями", — поделился воспоминаниями Логуа.

В подтверждение этих слов Юрий Логуа привел в пример то, что Виталий Дараселия оставлял три билета на любую игру тбилисского "Динамо" для своего друга Юрия Логуа.

© Sputnik / Дмитрий Донской Полузащитник тбилисской команды "Динамо" Виталий Дараселия (справа) спорит с арбитром во время футбольного матча

"Если я мог приехать на игру, то всегда у него дома лежали три билета, отношения были вот такие, мы были как два брата", — отметил он.

Юрий Логуа рассказал, что Виталий Дараселия настолько был увлечен футболом, так сильно любил эту игру, что большую часть времени посвящал ей.

"Он мог с утра до вечера гонять в футбол и своей заряженностью подстегивал нас. Мы все время были вместе, так как и у меня было большое желание заниматься футболом", — сказал Юрий Логуа.

Помимо очамчырского "Амирани", Виталий Дараселия и Юрий Логуа вместе играли за юношескую сборную Абхазии и за сборную Грузии. Титулы Дараселия стал выигрывать еще в самом начале карьеры, детская команда "Амирани" заняла третье место на турнире "Кожаный мяч" в Луганске.

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"Тогда нам было по девять лет, с этого успеха началась наша футбольная жизнь", — отмечает он.

Еще одним запоминающимся совместным матчем стала игра сухумского "Динамо" с ереванским "Араратом", вспоминает Логуа.

"Нам было по 16 лет, когда ереванский "Арарат" приехал в Сухум, они тогда выиграли Чемпионат СССР и Кубок страны. Был такой заслуженный мастер спорта Грамматикопуло, который пригласил нас сыграть за сухумское "Динамо", и мы сыграли этот матч 2:2. Эта игра запомнилась на всю жизнь", — рассказал он.

Первый свой сезон в Чемпионате Грузии Виталий Дараселия провел в 1974 году, забив в составе очамчырского "Амирани" 20 мячей. После этого большую группу молодых перспективных игроков, в которой оказался Дараселия, собрали в Тбилиси. По инициативе тогдашнего начальника команды "Динамо" Нодара Ахалкаци. Их разбили на четыре группы, организовали между ними мини-турнир, после которого Дараселия зачислили в тбилисское "Динамо".

© Sputnik / Советский футболист, полузащитник Виталий Кухинович Дараселия (1957-1982) (справа). Фото из коллекции Нино Мелия.

"Я могу смело сказать, что успех Виталика в футболе связан с его огромным трудолюбием. В большой футбол играл и Ахрик Цвейба за счет своего трудолюбия. Таланта можно иметь 5 процентов, а трудолюбия должно быть 95, только так можно стать великим футболистом, таким как Виталий Дараселия и Ахрик Цвейба. Можно быть талантливым, но без трудолюбия не будет результата", — уверен Юрий Логуа.

Дебютный матч в Чемпионате СССР за динамовцев Дараселия провел в 1975 году в игре против ташкентского "Пахтакора". Игра проходила в Тбилиси на стадионе "Локомотив" и завершилась нулевой ничьей.

Успехи в "Динамо" Тбилиси

Своих первых результатов в "Динамо" Тбилиси Виталий Дараселия, выступавший под шестым номером, добился уже в 1976 году, тогда команда выиграла Кубок СССР и взяла две бронзы (чемпионат в 1976 году проводился дважды: осенью и весной).

Уже в следующем году "Динамо" выиграло серебряные медали чемпионата страны, в 1978 году Виталий Дараселия стал чемпионом СССР, спустя еще год команда снова стала третьей.

Рассказывая о человеческих качествах своего друга, Юрий Логуа сказал, что Дараселия был бесстрашным, человеком, который был готов защищать справедливость.

"Он был абхазом до корней волос и за Абхазию готов был отдать жизнь, и в паспорте у него написано, что по национальности он абхазец. В свое время многие сомневались, говорили, что Виталик был грузином, но это не так, он был настоящим абхазцем", — рассказал Логуа.

Во время игры за тбилисское "Динамо" Виталий Дараселия построил дом в Очамчыре с тем, чтобы по завершении карьеры вернуться на родину, говорит Юрий Логуа.

© Sputnik / фото из коллекции Нино Мелия Советский футболист, полузащитник Виталий Кухинович Дараселия (1957-1982).

Легендарный гол

Самый главный гол в своей карьере Виталий Дараселия забил в финальном матче между "Динамо" Тбилиси и немецким клубом "Карл Цейсс" в финале Кубка обладателей Кубков в 1981 году. Всего за три минуты до конца основного времени матча Виталий Дараселия забил победный мяч.

Счет игры до этого был 1:1, получив мяч от Давида Кипиани на ход из глубины поля на левом фланге, полузащитник динамовцев Виталий Дараселия сместился вправо, обыграл одного защитника, затем, уже в штрафной, ложным замахом посадил на "пятую точку" второго, убрал мяч под себя и левой ногой вогнал его низом в ворота немцев.

"Я, наверное, 50 раз пересмотрел эту игру, это нужно было видеть, что творилось. Вы можете представить нашу площадь, которая полностью заполнена людьми, которые открывали бочки вина, приносили продукты, все отмечали победу "Динамо", — вспоминает Логуа.

Первый гол за "Динамо" забил Владимир Гуцаев, а победный — Виталий Дараселия.

"Один осетин, другой абхаз. Тогда мы жили в одной стране, "Динамо" Тбилиси была своей командой, любой из нас хотел играть за эту команду. В одно время наших футболистов в "Динамо" Тбилиси играло шесть человек, из них в одном из матчей было пять игроков", — отметил он.

После победы в Кубке обладателей Кубков Виталия Дараселия встречали как героя, каждый хотел поприветствовать игрока и поздравить его, говорит Логуа.

"Но от того, что Виталик стал великим футболистом, особенно после этой игры, он не изменился, а остался таким же простым Виталиком Дараселия. В нем не было того зазнайства, которое было в других людях, он остался таким же нашим другом и братом", — подчеркнул Юрий Логуа.

Виталий Дараселия – воспитанник очамчырской школы футбола, чемпион СССР 1978 года, победитель Кубка обладателей Кубков УЕФА 1981 года.

Играл за команду "Динамо" Тбилиси (1975 —1982 годы). Чемпион СССР 1978 года. Обладатель Кубка СССР 1976, 1979 годов. Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА 1981 года. За сборную СССР провел 22 матча, забил 3 гола. Участник чемпионата мира 1982 года. Чемпион Европы среди молодежных команд 1980 года. Погиб 13 декабря 1982 года.