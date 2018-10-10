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Нэйт Диас

Нэйт Диас бросил вызов Хабибу Нурмагомедову

© AP Photo. John Locher
Спорт
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Американец дважды дрался с ирландцем Конором Макгрегором, который проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову 6 октября.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Американский боец смешанного стиля Нэйт Диас выразил готовность к бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, пишет Матч ТВ.

"Я буду драться с Хабибом, как только он будет готов", — цитирует Диаса журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя
© REUTERS /
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Американец дважды дрался с ирландцем Конором Макгрегором — в первом поединке Диас взял верх. Последний раз Диас выходил в октагон в августе 2016 года. Тогда американец судейским решением проиграл именно Макгрегору.

Шестого октября россиянин одержал победу над ирландцем удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

После окончания боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а потом перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где завязалась драка.

Затем он вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца, а также представители их команд.



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