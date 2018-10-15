Катастрофа всей жизни: мать Кокориных прокомментировала арест сыновей

В минувший четверг Мамаев, Кокорин и младший брат Кокорина были арестованы до 8 декабря. По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Мать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла Светлана прокомментировала арест сыновей, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Виталий Тимкив Перевоспитать в Абхазии: приютят ли клубы республики Кокорина и Мамаева

"Для вас это шоу, вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни", — заявила мать игрока в эфире "Перовго канала".

Ранее она заявила, что не ожидала такого от своих детей.

По данным следствия, 8 октября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

В четверг был задержан младший брат Кокорина, у него тоже статус подозреваемого. В тот же день всех троих арестовали до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье "побои" (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.