Абхазский финал: борцы из Абхазии заняли призовые места в Польше

Международный турнир по вольной борьбе, в котором участвовали спортсмены из Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Германии, Израиля, Финляндии, Канады и России, проходил в Польше с 12 по 14 октября.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские спортсмены Даниил Харчилава и Ричи Сичинава встретились в финале Международного турнира по вольной борьбе в Польше, рассказал корреспонденту Sputnik тренер Даниила Харчилава Размик Алабян.

"Даниил и Ричи в одной весовой категории – 60 килограммов. Получился абхазский финал. Первое место занял Даниил Харчилава, а Ричи Сичинава соответственно — второе", – рассказал он.

Международный турнир по вольной борьбе проходил в Польше с 12 по 14 октября. В нем участвовали спортсмены из Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Германии, Израиля, Финляндии, Канады и России. Даниил Харчилава и Ричи Сичинава представили Россию.

"Ребята сейчас тренируются в Калининградской области", – уточнил Алабян.

Успешным финалом Даниил Харчилава и Ричи Сичинава выбили себе путевку на Международный турнир по вольной борьбе в Латвии.