Батал Чежия встретится на ринге с трехкратным чемпионом России

Абхазский спортсмен Батал Чежия уже два месяца готовится к бою с трехкратным чемпионом России по боксу Константином Питерновым.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский боксер Батал Чежия сразится с трехкратным чемпионом России, чемпионом Евразии Константином Питерновым на вечере профессионального бокса во Владимире 27 октября, сообщил корреспонденту Sputnik официальный представитель боксера Инал Лагвилава.

Подготовка абхазского спортсмена проходит уже два месяца под руководством тренеров Арсения Бабяк и Андрея Ивичука. Сейчас, по словам самого Батала Чежия, он в отличной форме, настрой боевой.

"Подготовка прошла достаточно хорошо. Я полностью доволен. Осталось пару дней. Сейчас подгоняем вес, хотя с этим проблем нет. Для меня очень важна победа над соперником. На данном уровне, это хороший бой",– отметил Чежия.

Батал Чежия уже провел семь боев на профессиональном ринге. Во всех боях абхазский спортсмен одержал победу.