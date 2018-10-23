Абхазские каратисты взяли два золота на первенстве в Ростове

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Два абхазских спортсмена, Дмитрий Адлейба и Тимур Бутба, выиграли золото первенства Южного федерального округа по косики каратэ в Ростове-на-Дону, рассказал президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рекорды, перспективы и проблемы: чем живет кекусинкай в Абхазии

"В финале наши каратисты встретились с опытными спортсменами из Ростова, хозяевами первенства, но все же смогли показать себя достойно и занять призовые места", — отметил Адлейба.

Всего в составе команды было 9 человек. Копилка абхазской сборной пополнилась также серебром и бронзой. Второе место в турнире занял Ходжарян Евик, а третье — Георгий Мусикян.

"Соревнования проходят в Ростове ежегодно, а мы участвуем в них уже второй раз в качестве гостей. Хотелось бы также отметить высокий уровень подготовки каратистов из Донецка, но наши спортсмены показали наилучший результат", — добавил президент федерации.

В планах у сборной Абхазии подготовка к чемпионату России по косики каратэ, который пройдет в Москве 24 и 25 ноября.

Первенство Южного федерального округа по косики каратэ прошло в Ростове 21 октября, в нем приняли участие спортсмены юга России, были приглашены команды из Абхазии и Донецкой народной республики.