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Карате

Абхазские каратисты взяли два золота на первенстве в Ростове

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Спорт
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Первенство Южного федерального округа по косики каратэ прошло в Ростове-на-Дону 21 октября.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Два абхазских спортсмена, Дмитрий Адлейба и Тимур Бутба, выиграли золото первенства Южного федерального округа по косики каратэ в Ростове-на-Дону, рассказал президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

Абхазские спортсмены
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В финале наши каратисты встретились с опытными спортсменами из Ростова, хозяевами первенства, но все же смогли показать себя достойно и занять призовые места", — отметил Адлейба.

Всего в составе команды было 9 человек. Копилка абхазской сборной пополнилась также серебром и бронзой. Второе место в турнире занял Ходжарян Евик, а третье — Георгий Мусикян.

"Соревнования проходят в Ростове ежегодно, а мы участвуем в них уже второй раз в качестве гостей. Хотелось бы также отметить высокий уровень подготовки каратистов из Донецка, но наши спортсмены показали наилучший результат", — добавил президент федерации.

В планах у сборной Абхазии подготовка к чемпионату России по косики каратэ, который пройдет в Москве 24 и 25 ноября.

Первенство Южного федерального округа по косики каратэ прошло в Ростове 21 октября, в нем приняли участие спортсмены юга России, были приглашены команды из Абхазии и Донецкой народной республики.



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