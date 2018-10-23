Леон Цвижба стал чемпионом России по паратхэквондо

Чемпионат России по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Махачкале с 19 по 20 октября.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Абхазский спортсмен Леон Цвижба выиграл чемпионат России по паратхэквондо, проходивший в столице Дагестана Махачкале с 19 по 20 октября.

Леон Цвижба участвовал в турнире в составе команды Краснодарского края. По итогам чемпионата, Цвижба занял первое место, а сборная Краснодарского края – второе общекомандное.

"У меня было два боя, один соперник представлял Дагестан, другой был из Твери. Финальный бой был труднее, но мне удалось победить при помощи нокаута. Хочу поблагодарить своего тренера и Госкомитет по физической культуре и спорту, президента республики за оказанную поддержку", — сказал спортсмен.

В Абхазии есть много талантливых спортсменов, однако есть трудности с залами и спортивным инвентарем, отмечает Леон Цвижба.

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"Если ребенок захочет заниматься тхэквондо, нужно ходить на фитнес и платить за это деньги. Например, в Дагестане есть государственные фитнес клубы, в которые желающие заниматься спортом могут приходить и совершенно бесплатно тренироваться", — подчеркнул спортсмен.

Сам Леон Цвижба занимается паратхэквондо в Сочи, а сборы проходит в Краснодаре.

"У нас три тренировки за день, утром, в обед и вечером. В 2014 году паратхэквондо стал олимпийским видом спорта, мы сейчас готовимся первым номером к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году", — сообщил Цвижба.

Победа в чемпионате России позволит Леону Цвижба закрепиться на первом месте в рейтинге в своей весовой категории 75 килограммов.

"Мы готовимся к Олимпиаде, я буду выступать в составе сборной России, но, конечно, буду представлять и Абхазию", — говорит спортсмен.

Леон Цвижба – семикратный чемпион Абхазии по каратэ кекусинкай, чемпион мира и Европы, двукратный чемпион России.