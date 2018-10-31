СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Очередной XXVI чемпионат Абхазии по футболу стартует 5 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Гагра" стала обладателем Кубка Абхазии по футболу

"Чемпионат Абхазии будет проходить в три круга, первый начнется 5 ноября и завершится до конца года, два остальных круга пройдут весной, и первенство завершится в мае", — добавил он.

В целом, во всех трех кругах чемпионата будет проведена 81 игра, из них 21 матч в 2018 году. Начать очередное первенство республики планировалось еще в сентябре, однако из-за финансовых трудностей, которые испытывают клубы, старт чемпионата затянулся.

"Финансовые трудности есть и сейчас, но мы не можем остановить чемпионат, у нас идет все по плану, проблемы решаем с помощью государства. Вчера я был у министра финансов, он пообещал, что будет поддерживать отечественный футбол, потому что в чемпионат Абхазии нужны немалые вложения. В мае состоится чемпионат Европы по версии ConIFA, для участия в нем также нужны финансы", — говорит президент Федерации футбола Абхазии.

По решению Федерации футбола Абхазии, с 2018 года чемпионат республики будет проходить по системе осень-весна. Как ранее отмечал Джума Кварацхелия, переход на новую систему будет удобен для зрителей, так как осенью и весной нежарко, кроме того, легче и самим игрокам, и они могут проявлять лучшие свои качества.

В XXVI чемпионате Абхазии по футболу 2018-2019 будут участвовать 7 команд: "Афон", "Гагра", сухумское "Динамо", очамчырский "Ерцаху", "Нарт" Сухум, "Рица" Гудаута, галский "Самурзакан".