Чемпионат Абхазии по футболу перенесен из-за недобора игроков в "Эрцаху"

XXVI Чемпионат Абхазии по футболу, в котором участвуют шесть команд, начнется в субботу 10 ноября.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Чемпионат Абхазии по футболу перенесли из-за того, что команда "Эрцаху" из Очамчыры не смогла набрать полный состав игроков, рассказал корреспонденту Sputnik директор Футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

Ранее было заявлено, что Чемпионат Абхазии по футболу начнется в понедельник 5 ноября.

"Сегодня связывались с руководством команды, а также с руководством Очамчырского района. Они нам дали трактовку их неучастия в чемпионате. Команда должна состоять не из 11 игроков. А из 16-18 как минимум. А с 11-12 игроками не продержаться в Чемпионате, который по нашим расчетам завершится в первых числах ноября 2019 года. Я так понимаю, что после сборов они поняли, что не смогут играть весь чемпионат", – пояснил Федоренко.

В Федерации футбола Абхазии 4 ноября провели заседание по началу Абхазской лиги. По итогам решили начать игры с 10 ноября. Всего в Чемпионате участвуют шесть команд. Игры будут проходить в три этапа. Сейчас разрабатывается новый календарь встреч.

Завершится Абхазская лига по футболу в начале ноября.