Дмитрий Гвазава рассказал, что чуть не лишило его Кубка России Mitjet 2L

Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава завоевал Кубок России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO (профессиональная) на автодроме в Сочи в воскресенье 4 ноября.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дмитрий Гвазава, выигравший Кубок России Mitjet 2L PRO (профессиональная), в интервью Sputnik рассказал, как прошел последний шестой этап гонок.

"В первой гонке у меня развалился шкив, механики успели его поменять. Из-за этого значительно снизился темп, но все же удалось выиграть первую гонку. А во время второй гонки, после хорошего старта я увидел, что скорость ниже, чем могла бы быть, и решил пропустить Данилу Иванова (автогонщики выступают за команду "Lukoil Racing Team" – ред.), чтобы не получилось так, что кто-то из конкурентов нас догонит", — добавил он.

© Фото: Facebook/Mitjet Series Russia Двукратный обладатель Кубка России Mitjet Дмитрий Гвазава

Дмитрий Гвазава остался доволен тем, что во второй гонке шестого этапа финишировал вторым.

"Я доволен, потому что моя машина по техническим причинам ехала намного медленнее, чем могла бы. Я рад тому, что удалось выиграть Кубок России во второй раз, всем спасибо, кто болел и переживал", — подчеркнул Дмитрий Гвазава.

© Facebook/Mitjet Series Russia Двукратный обладатель Кубка России Mitjet Дмитрий Гвазава

Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава завоевал Кубок России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO (профессиональная) на автодроме в Сочи в воскресенье 4 ноября.

Класс Mitjet 2L зародился во Франции в 2012 году. Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин.

Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.