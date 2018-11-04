Дмитрий Гвазава рассказал, что чуть не лишило его Кубка России Mitjet 2L

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дмитрий Гвазава, выигравший Кубок России Mitjet 2L PRO (профессиональная), в интервью Sputnik рассказал, как прошел последний шестой этап гонок.
"В первой гонке у меня развалился шкив, механики успели его поменять. Из-за этого значительно снизился темп, но все же удалось выиграть первую гонку. А во время второй гонки, после хорошего старта я увидел, что скорость ниже, чем могла бы быть, и решил пропустить Данилу Иванова (автогонщики выступают за команду "Lukoil Racing Team" – ред.), чтобы не получилось так, что кто-то из конкурентов нас догонит", — добавил он.
Дмитрий Гвазава остался доволен тем, что во второй гонке шестого этапа финишировал вторым.
"Я доволен, потому что моя машина по техническим причинам ехала намного медленнее, чем могла бы. Я рад тому, что удалось выиграть Кубок России во второй раз, всем спасибо, кто болел и переживал", — подчеркнул Дмитрий Гвазава.
Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава завоевал Кубок России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO (профессиональная) на автодроме в Сочи в воскресенье 4 ноября.
Класс Mitjet 2L зародился во Франции в 2012 году. Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин.
Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.