Игорь Адлейба победил филиппинца в рейтинговом бою в Сочи

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Игорь Адлейба победил соперника из Филиппин Хервине Мехесе на турнире профессионального бокса "Галактическая битва-2" в развлекательном центре "Галактика" в Сочи 1 декабря.
С самого начала поединка Игорь Адлейба активно искал возможности наносить точные удары, из раза в раз абхазскому спортсмену это удавалось, тогда как филиппинец по большей части защищался.
К концу второго раунда Хервине Мехесе практически не отходил от канатов, к которым его прижал Игорь Адлейба, выдававший одну серию аперкотов за другой. Не смотря на внешнее сходство со своим знаменитым соотечественником Мэни Пакьяо, на ринге Мехесе выглядел значительно скромнее.
Весь бой проходил под диктовку абхазского боксера, а в четвертом раунде Игорь буквально начал избивать своего соперника, казалось, что вот-вот и рефери остановит бой, но Мехесе оказался выносливым бойцом и устоял на ногах.
Филиппинцу удалось дойти до заключительного шестого раунда, однако вопрос о победителе схватки был практически решен. Единогласным решением судей абхазский боксер одержал победу.
Как рассказал Sputnik отец спортсмена Артур Адлейба, поддержать Игоря в Сочи приехало около ста человек, среди которых председатель Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба, президент Олимпийского комитета республики Валерий Аршба, президент Федерации вольной борьбы Раш Хутаба, члены правительства Абхазии.
Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.