Игорь Адлейба победил филиппинца в рейтинговом бою в Сочи

Турнир профессионального бокса "Галактическая битва-2" состоялся в развлекательном центре "Галактика" в Сочи 1 декабря 2018 года.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Игорь Адлейба победил соперника из Филиппин Хервине Мехесе на турнире профессионального бокса "Галактическая битва-2" в развлекательном центре "Галактика" в Сочи 1 декабря.

С самого начала поединка Игорь Адлейба активно искал возможности наносить точные удары, из раза в раз абхазскому спортсмену это удавалось, тогда как филиппинец по большей части защищался.

© Foto / Сила ТВ Турнир «Галактическая схватка II» под эгидой WBA и Eurasian Boxing Parliament

К концу второго раунда Хервине Мехесе практически не отходил от канатов, к которым его прижал Игорь Адлейба, выдававший одну серию аперкотов за другой. Не смотря на внешнее сходство со своим знаменитым соотечественником Мэни Пакьяо, на ринге Мехесе выглядел значительно скромнее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Боксер Адлейба о подготовке к бою в Сочи: осталось сбросить вес

Весь бой проходил под диктовку абхазского боксера, а в четвертом раунде Игорь буквально начал избивать своего соперника, казалось, что вот-вот и рефери остановит бой, но Мехесе оказался выносливым бойцом и устоял на ногах.

Филиппинцу удалось дойти до заключительного шестого раунда, однако вопрос о победителе схватки был практически решен. Единогласным решением судей абхазский боксер одержал победу.

Как рассказал Sputnik отец спортсмена Артур Адлейба, поддержать Игоря в Сочи приехало около ста человек, среди которых председатель Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба, президент Олимпийского комитета республики Валерий Аршба, президент Федерации вольной борьбы Раш Хутаба, члены правительства Абхазии.

© Foto / Сила ТВ Турнир «Галактическая схватка II» под эгидой WBA и Eurasian Boxing Parliament

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.