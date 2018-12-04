13:06 04 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.29
  • EUR75.39
Поиск
Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2018

Модрич стал лучшим футболистом года и обладателем "Золотого мяча"

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
Получить короткую ссылку
46 0 0

Впервые за 11 лет награда досталась не аргентинскому форварду Лионелю Месси или португальскому нападающему Криштиану Роналду, которые, начиная с 2008 года, становились победителями по пять раз.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич стал обладателем награды "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football, сообщает Р-Спорт.

Лука Модрич
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Назван лучший игрок года по версии ФИФА

Церемония вручения прошла в Париже. Модрич в 2018 году в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов, а с национальной сборной дошел до финала чемпионата мира в России и был признан лучшим игроком турнира.
Лука Модрич признался, что испытывает по этому поводу особенные чувства.

"Это особенное чувство. Я счастлив, горд и польщен, – сказал Модрич. – В детстве у всех нас были мечты. Моя мечта была сыграть за большой клуб и выиграть крупные трофеи. "Золотой мяч" был для меня больше, чем просто мечтой, и держать в руках этот трофей – большая честь и привилегия".

В топ-10 списка из 30 номинантов на "Золотой мяч" вошли:

  1. Лука Модрич, ("Реал");
  2. Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус");
  3. Антуан Гризманн ("Атлетико");
  4. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен");
  5. Лионель Месси ("Барселона");
  6. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
  7. Рафаэль Варан ("Реал");
  8. Эден Азар ("Челси");
  9. Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити");
  10. Харри Кейн ("Тоттенхэм").

Лука Модрич — хорватский полузащитник, играет в мадридском "Реале". Свою карьеру начал в загребском "Динамо", затем в 2008 году перешел в "Тоттенхэм Хотспур". За национальную сборную выступает с 2006-го и в 119 матчах забил 14 голов. Трижды становился чемпионом Хорватии, один раз — чемпионом Испании. Четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и три раза становился обладателем Суперкубка УЕФА.

"Золотой мяч" учредил France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Не рокот космодрома: миссия на МКС стартовала с Байконура
Баскетбол для всех: как проходят тренировки Наалы Чегия
Баскетбол для всех: как проходят тренировки Наалы Чегия
Развивающий мультфильм: что смотреть вашему ребенку

Соцсети

Sputnikabkhazia