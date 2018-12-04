Модрич стал лучшим футболистом года и обладателем "Золотого мяча"

Впервые за 11 лет награда досталась не аргентинскому форварду Лионелю Месси или португальскому нападающему Криштиану Роналду, которые, начиная с 2008 года, становились победителями по пять раз.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич стал обладателем награды "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football, сообщает Р-Спорт.

© РИА Новости . Алексей Филиппов Назван лучший игрок года по версии ФИФА

Церемония вручения прошла в Париже. Модрич в 2018 году в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов, а с национальной сборной дошел до финала чемпионата мира в России и был признан лучшим игроком турнира.

Лука Модрич признался, что испытывает по этому поводу особенные чувства.

"Это особенное чувство. Я счастлив, горд и польщен, – сказал Модрич. – В детстве у всех нас были мечты. Моя мечта была сыграть за большой клуб и выиграть крупные трофеи. "Золотой мяч" был для меня больше, чем просто мечтой, и держать в руках этот трофей – большая честь и привилегия".

В топ-10 списка из 30 номинантов на "Золотой мяч" вошли:

Лука Модрич, ("Реал"); Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус"); Антуан Гризманн ("Атлетико"); Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"); Лионель Месси ("Барселона"); Мохамед Салах ("Ливерпуль"); Рафаэль Варан ("Реал"); Эден Азар ("Челси"); Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"); Харри Кейн ("Тоттенхэм").

Лука Модрич — хорватский полузащитник, играет в мадридском "Реале". Свою карьеру начал в загребском "Динамо", затем в 2008 году перешел в "Тоттенхэм Хотспур". За национальную сборную выступает с 2006-го и в 119 матчах забил 14 голов. Трижды становился чемпионом Хорватии, один раз — чемпионом Испании. Четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и три раза становился обладателем Суперкубка УЕФА.

"Золотой мяч" учредил France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.