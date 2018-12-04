Сухумский "Нарт" выиграл первый круг чемпионата Абхазии по футболу

В заключительном матче первого круга чемпионата Абхазии по футболу встречались гудаутская "Рица" и "Афон", в этом матче победу одержала афонская команда.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый круг XXVI чемпионата Абхазии по футболу завершился, сообщает Федерация футбола Абхазии.

По итогам первого круга первенства сухумский "Нарт" одержал четыре победы в пяти матчах, уступив лишь в одной игре гудаутской "Рице", таким образом, столичный клуб завершил отрезок чемпионата на первом месте с 12 очками в активе. "Нарт", пропустив всего пять голов, забил больше всех мячей – 17.

На втором месте футболисты "Гагры", у них 10 очков после пяти матчей, "Гагра" трижды одержала победу, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. При этом гагрские футболисты забили 13 голов и пропустили пять мячей. Столько же очков у команды "Афон", однако забили они 9 голов и пропустили также пять мячей.

По итогам первого круга чемпионата больше всего голов пропустил галский "Самурзакан" – 14 мячей, а меньше всего мячей забили футболисты сухумского "Динамо", в пяти играх им удалось забить лишь два мяча.

Начало чемпионата было запланировано еще в сентябре, однако из-за финансовых трудностей в клубах, старт отложили.

Средства на проведение первого круга чемпионата Абхазии по футболу выделил Кабинет Министров 9 ноября. Эти средства были изначально рассчитаны на мероприятия, которые проводит Государственный комитет по физической культуре и спорту в 2018 году.

Чемпионат Абхазии будет проходить в три круга, два остальных круга пройдут весной, и первенство завершится в мае.

В XXVI чемпионате Абхазии по футболу участвуют 6 команд: "Афон", "Гагра", сухумское "Динамо", "Нарт" Сухум, гудаутская "Рица", галский "Самурзакан".