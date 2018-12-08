Спортсмен из Абхазии выступает на турнире по вольной борьбе "Аланы-2018"

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортсмен из Абхазии Баджа Хутаба выступит на турнире по вольной борьбе "Аланы-2018", который проходит в Северной Осети, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации спортивной борьбы Абхазии Раш Хутаба.
"Это очень серьезный турнир, в котором участвуют спортсмены из многих стран мира. Баджа сейчас готовится к борьбе", – прокомментировал он.
На турнире "Аланы-2018" Баджа Хутаба участвует в весовой категории до 125 килограмм.
Турнир по вольной борьбе проходит во Владикавказе 8 и 9 декабря. Он включен в мировой рейтинг спортивных мероприятий, призовой фонд турнира 100 000$. Турнир проводится под эгидой международной федерации объединенных стилей борьбы UWW.
В турнире участвуют спортсмены 15 стран мира, среди которых Иран, Турция, Азербайджан, США, Италии, Монголия, Украина и другие страны.
Баджа Хутаба участвует в серии международных турниров. Сейчас он готовится к предолимпийскому циклу с последующим участием в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.