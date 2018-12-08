15:14 08 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR76.08
Поиск
Баджа Хутаба

Спортсмен из Абхазии выступает на турнире по вольной борьбе "Аланы-2018"

© Фото : предоставлено Рашом Хутаба
Спорт
Получить короткую ссылку
5110

Турнир по вольной борьбе "Аланы-2018", в котором участвуют спортсмены из 15 стран мира, проходит во Владикавказе 8 и 9 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортсмен из Абхазии Баджа Хутаба выступит на турнире по вольной борьбе "Аланы-2018", который проходит в Северной Осети, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации спортивной борьбы Абхазии Раш Хутаба.

"Это очень серьезный турнир, в котором участвуют спортсмены из многих стран мира. Баджа сейчас готовится к борьбе", – прокомментировал он.

На турнире "Аланы-2018" Баджа Хутаба участвует в весовой категории до 125 килограмм.

Денис Царгуш
© Фото : Даут Логуа
Царгуш: будем усерднее помогать спортсменам из Абхазии

Турнир по вольной борьбе проходит во Владикавказе 8 и 9 декабря. Он включен в мировой рейтинг спортивных мероприятий, призовой фонд турнира 100 000$. Турнир проводится под эгидой международной федерации объединенных стилей борьбы UWW.

В турнире участвуют спортсмены 15 стран мира, среди которых Иран, Турция, Азербайджан, США, Италии, Монголия, Украина и другие страны.

Баджа Хутаба участвует в серии международных турниров. Сейчас он готовится к предолимпийскому циклу с последующим участием в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Теги:
Борьба


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неслабая профессия: пилоты-женщины в гражданской авиации
Друзья и коллеги поздравили Sputnik Абхазия с Днем рождения
Друзья и коллеги поздравили Sputnik Абхазия с Днем "рождения"
Sputnik Абхазия 4.0
Sputnik Абхазия: четыре года на информационной "орбите"

Соцсети

Sputnikabkhazia