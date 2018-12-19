14:56 19 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.11
  • EUR76.47
Поиск

Фальстарт: "МЮ" опубликовал, а потом удалил сообщение о назначении Сульшера

© AFP 2018 / Svein Ove Ekornesvaag / NTB SCANPIX
Спорт
Получить короткую ссылку
10 0 0

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды, однако потом удалил это сообщение.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, но через некоторое время сообщение было удалено, сообщает РИА Новости со ссылкой на Би-би-си.

Жозе Моуринью в автомобиле после ухода с поста тренера в Манчестер Юнайтед, 18 декабря 2018
© REUTERS / PHIL NOBLE
Жозе Моуринью покинул пост тренера в "Манчестер Юнайтед"

В ночь на среду на сайте "МЮ" появилось видео, на котором Сульшер, будучи игроком манкунианцев, забивает гол в финале Лиги чемпионов в ворота мюнхенской "Баварии".

"Сульшер становится исполняющим обязанности главного тренера команды спустя 20 сезонов после того, как он забил этот гол на "Камп Ноу", — говорилось в сообщении под видео, которое позже было удалено.

Во вторник 18 декабря на официальном сайте "Юнайтед" было объявлено, что португалец Жозе Моуринью покидает пост главного тренера, который он занимал с 2016 года.

В нынешнем сезоне "МЮ" идет на шестом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, в активе команды 26 очков после 17 матчей. Клуб на 19 баллов отстает от лидирующего "Ливерпуля", которому проиграл в воскресенье со счетом 1:3.

Сульшер, выступавший за "Манчестер Юнайтед" с 1996 по 2007 год, на данный момент является главным тренером норвежского "Молде".



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского
    Время и место

    Стало примерно известно где и когда пройдет встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидер Приднестровья Вадима Красносельского.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дух Рождества: фото самых необычных и впечатляющих елок в мире
Бревно, вертушка, поперек: абхазский джигит показал трюки на коне
"Бревно", "вертушка", "поперек": абхазский джигит показал трюки на коне
Рейтинг трезвости стран Европы — 2018
Рейтинг трезвости государств Европы — 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia