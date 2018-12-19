Фальстарт: "МЮ" опубликовал, а потом удалил сообщение о назначении Сульшера

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды, однако потом удалил это сообщение.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, но через некоторое время сообщение было удалено, сообщает РИА Новости со ссылкой на Би-би-си.

© REUTERS / PHIL NOBLE Жозе Моуринью покинул пост тренера в "Манчестер Юнайтед"

В ночь на среду на сайте "МЮ" появилось видео, на котором Сульшер, будучи игроком манкунианцев, забивает гол в финале Лиги чемпионов в ворота мюнхенской "Баварии".

"Сульшер становится исполняющим обязанности главного тренера команды спустя 20 сезонов после того, как он забил этот гол на "Камп Ноу", — говорилось в сообщении под видео, которое позже было удалено.

Во вторник 18 декабря на официальном сайте "Юнайтед" было объявлено, что португалец Жозе Моуринью покидает пост главного тренера, который он занимал с 2016 года.

В нынешнем сезоне "МЮ" идет на шестом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, в активе команды 26 очков после 17 матчей. Клуб на 19 баллов отстает от лидирующего "Ливерпуля", которому проиграл в воскресенье со счетом 1:3.

Сульшер, выступавший за "Манчестер Юнайтед" с 1996 по 2007 год, на данный момент является главным тренером норвежского "Молде".