Юные футболисты "Динамо Сухум" взяли "золото" и "серебро" на турнире в Сочи

Всероссийский футбольный турнир Hopes Cup "Christmas holidays cup 2019" проходил в Сочи с 4 по 11 января.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Виктория Авидзба. Две детские команды футбольного клуба "Динамо" Сухум, завоевали "золото" и "серебро" на Всероссийском турнире по футболу Hopes Cup "Christmas holidays cup 2019", рассказала корреспонденту Sputnik администратор команды Гуранда Хашба.

© Фото : Ralf Reinecke Победный путь: успехи абхазских спортсменов в 2018 году

Спортсмены ФК "Динамо" 2009 года рождения в финале встретилась с ФК "Триумф" и одержали победу со счетом 3:0.

Футболисты "Динамо" 2008 года рождения в финальном матче уступили ФК "Черноморец" со счетом 2:1.

"Погодные условия были очень плохими, есть дети которые играли с температурой, но справились хорошо", - объяснила Гуранда Хашба.

Среди игроков 2008 года рождения лучшим полузащитником Hopes Cup "Christmas holidays cup 2019" выбран Тигран Манукян, а лучшим бомбардиром - Азамат Сагария. Среди спортсменов 2009 года рождения лучшим защитником турнира стал Сулхан Барциц, а лучшим полузащитником - Даниил Аппба.

© Фото : предоставлено Гурандой Хашба Футболисты "Динамо" 2008 года рождения

В турнире Hopes Cup "Christmas holidays cup 2019" приняли участие восемнадцать команд из регионов России. Единственные приглашенные зарубежные футбольные клубы на турнир — сухумское "Динамо" и "Леон Гагра".