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Каратэ

Чемпионат мира по каратэ-до пройдет в Абхазии

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Спорт
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В чемпионате примут участие команды из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Чемпионат мира по каратэ-до шотокан пройдет в Абхазии в 2021 году, рассказал в интервью Sputnik президент Федерации всестилевого каратэ Абхазии Ахра Абухба.

"Однако, должен уточнить, что по регламенту соревнований, если 2/3 стран-участников изъявят желание приехать в Абхазию, то это может называться чемпионатом. Сейчас речь идет о десяти участниках, которые внесли заявки на участие в чемпионате в Абхазии, идут переговоры еще с тремя странами. В таком случае речь идет о кубке мира. Думаю, что это не столь важно. Важно, что международный праздник каратэ пройдет в нашей республике", - объяснил Абухба.

Амина Аншба
© Фото : Ralf Reinecke
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Всего в чемпионате принимают участие 22 страны представляющие Европу, Азию и Ближний Восток. Национальная сборная Абхазии дважды занимала первое место на Чемпионатах мира - в 2010 году, а также в 2014 году в Гаване. В ноябре 2018 года в Акапулько абхазские спортсмены завоевали семь золотых медалей. По решению судейского состава чемпионата, было решено провести следующий Чемпионат мира в Абхазии.

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По словам президента Федерации, национальная сборная физически подготовлена к соревнованиям. По предварительным данным, чемпионат будет организован на территории стадиона Динамо в Сухуме.

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Теги:
каратэ, Ахра Абухба


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