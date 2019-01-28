Боксеры из Абхазии взяли "золото" и "бронзу" на турнире в Краснодаре

Всероссийское соревнование по боксу класса "А" - Кубок "Спартака" прошел в Краснодаре с 21 по 26 января.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Спортсмены из Абхазии завоевали "золото" и "бронзу" на Всероссийском соревновании по боксу класса "А" - Кубок "Спартака", рассказал в интервью Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

"Армен Чалукян выступал среди спортсменов в возрасте от 19 до 40 лет в весовой категории 60 килограммов. Боксер провел на турнире пять боев без единого поражения и стал мастером спорта России", - рассказал тренер боксера Эдуард Депелян.

© Фото : Ralf Reinecke Победный путь: успехи абхазских спортсменов в 2018 году

Победа в турнире позволила спортсмену отобраться на Чемпионат мира по боксу.

"Андроник Эксузян на турнире провел два боя среди спортсменов от 19 до 40 лет в весовой категории 64 килограмма. Первый бой он выиграл, второй уступил боксеру из Крыма и стал третьим. Андроник - перспективный боксер, победитель различных турниров, очень целеустремленный, этот турнир не последний в его карьере", - добавил тренер.

В турнире приняло участие около 140 боксеров из 20 регионов России и спортсмены из Абхазии. Участники турнира боролись за звание "Мастер спорта России по боксу".

Турнир Кубок "Спартака" впервые был проведен в 2004 году. За это время в этих состязаниях приняли участие более тысячи боксеров, из них выполнили норматив "Мастер спорта России по боксу" более 100 спортсменов.