"Извиняюсь, не сдержался": опубликовано письмо Кокорина

Тверской суд Москвы 5 декабря на два месяца продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева. Срок содержания под стражей истекает 8 февраля.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин написал открытое письмо, в котором он принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не участвует в подготовке к соревнованиям. РИА Новости приводит полный текст письма.

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"Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу, за то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях.

Как спортсмен и человек публичный, я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержу, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе.

Ваш Саша".

© Sputnik / Письмо Александра Кокорина

Две драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября прошлого года. Следствие выяснило, что сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а после в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь. После того как следствие пригрозило объявить всех в розыск, они явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Они арестованы до 8 февраля.