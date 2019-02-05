Абхазский борец стал чемпионом GMC German MMA Championship

Абхазский боец Корай Дженгиз (Ацугба) выступает в чемпионатах ММА с 2017 года, одержал победу в шести из 11 проведенных боев.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский спортсмен по смешанным боевым искусствам из Германии Корай Дженгиз (Ацугба) стал чемпионом GMC German MMA Championship, сообщил Sputnik сам борец.

В финале GMC German MMA Championship спортсмен по прозвищу "Machine" (в переводе с английского "машина" – ред.) встретился с немецким борцом греческого происхождения Марком Дусессом. На ринг Корай вынес абхазский флаг.

"Я абхаз и горжусь этим. Абхазский флаг со мной на всех матчах, и все с уважением к этому относятся. В повседневной жизни я ношу футболки с абхазским флагом. Это привлекает внимание многих, и я получаю возможность рассказать о своей родине", - отметил он.

Семья спортсмена родом из Абхазии. Его отец Озхан Дженгиз (Ацугба) долгое время работал тренером по смешанным единоборствам в республике. Сам Корай еще не бывал на исторической родине, но по его словам, планирует приехать в Абхазию в августе.

"Выступать под символикой Абхазии для меня огромная честь. Я очень люблю свою историческую родину и народ и хочу, чтобы они гордились и радовались моим победам. К сожалению, я не знаю родного языка, но очень хочу и собираюсь его выучить", - рассказал спортсмен.

В планах у Ацугба соревнования по смешанным единоборствам в Южной Корее, в конце 2019 года спортсмен также будет бороться за чемпионский пояс в German MMA Championship.

"Если в 2019 году я смогу осуществить все свои планы, то в 2020 году я планирую открыть свою школу смешанных единоборств", - добавил он.

Боец MMA Корай Дженгиз (Ацугба) - 35 летний спортсмен по смешанным боевым искусствам, абхаз по происхождению. С 2014 года занимался борьбой и кикбоксингом, с 2017 года выступает в соревнованиях MMA, одержал победу в шести из 11 боев. Принимает участие в турнирах German MMA Championship и Hard Fighting Championship (французская организация по смешанным единоборствам, организованная в 2010 году).