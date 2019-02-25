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"Леон-Гагра 1" завоевал серебро на турнире по футболу в Сочи

© Foto / Георгий Арутюнов
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (258)
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Турнир по футболу IMERETINKA CUP-2019 проходил в Сочи с 21 по 23 февраля.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Детский футбольный клуб "Леон-Гагра 1" завоевал серебро на турнире в Сочи, сообщил корреспонденту Sputnik тренер Георгий Арутюнов. 

Турнир по футболу IMERETINKA CUP-2019 среди юношей 2010 года рождения проходил в Сочи с 21 по 23 февраля. В нем принимали участие восемь команд из России и Абхазии. 

"Мы представили две команды – "Леон-Гагра 1" и "Леон-Гагра 2". В день каждая команда проводила по две игры. Всего сыграно было шесть игр. Одержав пять побед, мы вышли в финал, основное время мы сыграли вничью, победитель определился в серии пенальти, где удача была на стороне соперника ДФЦ Сочи. Это уже второй турнир подряд, где "Леон-Гагра 1" занимает второе место", - рассказал Арутюнов.

Детский футбольный клуб Леон из Гагры
© Foto / Георгий Арутюнов
Детский футбольный клуб "Леон" из Гагры

В индивидуальных наградах лучшим нападающим был признан игрок "Леон-Гагра 1" Амир Амичба. Вторая команда из Гагры заняла шестое место.

Темы:
Спортивная Абхазия (258)


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