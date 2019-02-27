Три золота и бронза: абхазские каратисты отличились на турнире в Барнауле

Всероссийский турнир по косики каратэ "Кубок Сибири" проходил в Барнауле 23 и 24 февраля.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Три золота и бронзу завоевали абхазские каратисты на Всероссийском турнире по косики каратэ "Кубок Сибири", который проходил в Барнауле 23 и 24 февраля, сообщил президент Федерации косики каратэ Демис Адлейба.

© Foto / Демис Адлейба Всероссийский турнир по косики каратэ "Кубок Сибири"

"Среди девочек в возрастной категории 10-11 лет спортсменка София Авидзба заняла третье место. Среди мальчиков в возрастной категории 8-9 лет Тимур Бутба занял первое место, в возрастной категории 10-11 лет первое место досталось Эрику Ходжояну, и в возрастной категории 6-8 лет Дмитрий Адлейба занял первое место", – рассказал президент Федерации косики каратэ.

Всероссийский турнир по косики каратэ "Кубок Сибири" проходил в Барнауле 23 и 24 февраля. Абхазские спортсмены впервые были приглашены на турнир в качестве почетных гостей.