11:23 27 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.62
  • EUR74.49
Поиск
Всероссийский турнир по косики каратэ Кубок Сибири

Три золота и бронза: абхазские каратисты отличились на турнире в Барнауле

© Foto / Демис Адлейба
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (259)
1310

Всероссийский турнир по косики каратэ "Кубок Сибири" проходил в Барнауле 23 и 24 февраля.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Три золота и бронзу завоевали абхазские каратисты на Всероссийском турнире по косики каратэ "Кубок Сибири", который проходил в Барнауле 23 и 24 февраля, сообщил президент Федерации косики каратэ Демис Адлейба.

Всероссийский турнир по косики каратэ Кубок Сибири
© Foto / Демис Адлейба
Всероссийский турнир по косики каратэ "Кубок Сибири"

"Среди девочек в возрастной категории 10-11 лет спортсменка София Авидзба заняла третье место. Среди мальчиков в возрастной категории 8-9 лет Тимур Бутба занял первое место, в возрастной категории 10-11 лет первое место досталось Эрику Ходжояну, и в возрастной категории 6-8 лет Дмитрий Адлейба занял первое место", – рассказал президент Федерации косики каратэ.

Всероссийский турнир по косики каратэ "Кубок Сибири" проходил в Барнауле 23 и 24 февраля. Абхазские спортсмены впервые были приглашены на турнир в качестве почетных гостей.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik
Всероссийский турнир по косики каратэ "Кубок Сибири"
Темы:
Спортивная Абхазия (259)

По теме

Личный и командный зачет: абхазские каратисты привезли медали из Москвы
Каратист из Абхазии взял золото на турнире в Тарко-Сале
Каратисты из Абхазии взяли шесть медалей на фестивале единоборств в России
Теги:
каратэ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Другой мир: объявлены победители конкурса подводной фотографии
Помогла ученым: в Антарктике косатка показала добычу оператору
Вся правда о влиянии вина на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia