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Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами Гагра - Нарт

Футбольный клуб "Гагра" стал обладателем Суперкубка Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (260)
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Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Гагрой" и "Нартом" состоялся на столичном стадионе "Динамо".

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Гагра" стал обладателем Суперкубка Абхазии 2018 года по футболу, обыграв столичный "Нарт" со счетом 2:1, об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент Федерации Абхазии по футболу Джума Кварацхелия.

Уже на пятой минуте матча, игрок футбольного клуба "Гагра" Астамур Цишба открыл счет в матче. В первом тайме соперники больше голов друг другу не забили, следующего мяча зрители ждали до 54 минуты, когда Лев Тарба из столичного "Нарта" неотразимо пробил головой, сравняв счет в матче – 1:1.

Когда многие зрители уже настраивались на дополнительное время на 86 минуте игры, Георгий Дгебуадзе установил окончательный счет 2:1, принеся своей команде "Гагра" титул обладателя Суперкубка.

  • Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами Гагра - Нарт
    Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами "Гагра" - "Нарт"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами Гагра - Нарт
    Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами "Гагра" - "Нарт"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами Гагра - Нарт
    Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами "Гагра" - "Нарт"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами Гагра - Нарт
    Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами "Гагра" - "Нарт"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами "Гагра" - "Нарт"

"Команды вышли на поле после зимнего перерыва, поэтому игра была сумбурная, много стыков, единоборств. Ребята бились хотели одержать победу, думаю, зрители остались довольны увиденным", - говорит Джума Кварацхелия.

За Суперкубок традиционно соревнуются команды, которые стали победителями Чемпионата Абхазии по футболу и обладателями Кубка. В 2018 году Чемпионат выиграл сухумский "Нарт", а команда "Гагра" выиграла Кубок страны.

Темы:
Спортивная Абхазия (260)

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