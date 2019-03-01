Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Гагрой" и "Нартом" состоялся на столичном стадионе "Динамо".

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Гагра" стал обладателем Суперкубка Абхазии 2018 года по футболу, обыграв столичный "Нарт" со счетом 2:1, об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент Федерации Абхазии по футболу Джума Кварацхелия.

Уже на пятой минуте матча, игрок футбольного клуба "Гагра" Астамур Цишба открыл счет в матче. В первом тайме соперники больше голов друг другу не забили, следующего мяча зрители ждали до 54 минуты, когда Лев Тарба из столичного "Нарта" неотразимо пробил головой, сравняв счет в матче – 1:1.

Когда многие зрители уже настраивались на дополнительное время на 86 минуте игры, Георгий Дгебуадзе установил окончательный счет 2:1, принеся своей команде "Гагра" титул обладателя Суперкубка.

Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами "Гагра" - "Нарт" © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами "Гагра" - "Нарт" © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами "Гагра" - "Нарт" © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами "Гагра" - "Нарт" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Суперкубок Абхазии. Матч между командами "Гагра" - "Нарт"

"Команды вышли на поле после зимнего перерыва, поэтому игра была сумбурная, много стыков, единоборств. Ребята бились хотели одержать победу, думаю, зрители остались довольны увиденным", - говорит Джума Кварацхелия.

За Суперкубок традиционно соревнуются команды, которые стали победителями Чемпионата Абхазии по футболу и обладателями Кубка. В 2018 году Чемпионат выиграл сухумский "Нарт", а команда "Гагра" выиграла Кубок страны.