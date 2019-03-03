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Батал Чежия одолел боксера из Африки на вечере бокса в Воронеже

© Foto/ Screenshot: Аспорт Адунеи
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (261)
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Вечер профессионального бокса прошел в Воронеже в воскресенье 3 марта.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский боксер Батал Чежия победил соперника из Африки Саида Мбелва на вечере профессионального бокса в Воронеже, рассказал Sputnik помощник председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Артур Адлейба.

"Бой проходил в восемь раундов и по единогласному решению судей во всех раундах победа была дана Баталу Чежия", - сказал он.

До встречи с Чежия, спортсмен из Африки  уже провёл на ринге 80 боев и одержал победу 46 раз.

Батал Чежия
© instagram/inal___l
Батал Чежия отправил в нокаут боксера из Грузии

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В течение 2017 года Батал Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве, а в декабре 2018 года отправил в нокаут боксера из Танзании Мада Линуса Мауго на вечере профессионального бокса в Москве. 

Батал Чежия провел восемь боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.

Темы:
Спортивная Абхазия (261)

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Теги:
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