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Эрика Кварчия

Эрика Кварчия выиграла первенство Самарской области по настольному теннису

© Foto/ Facebook/Эрика Кварчия
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (261)
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Первенство Самарской области по настольному теннису, в котором абхазская спортсменка стала первой, проходило с 2 по 3 марта.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Эрика Кварчия заняла первое место в первенстве Самарской области по настольному теннису среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе, об этом корреспонденту Sputnik рассказала сама спортсменка. 

Амина Аншба
© Фото : Ralf Reinecke
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"До финала я провела три встречи, первые две дались мне легко, а вот за выход в финал было тяжело состязаться. Я уже думала, что проиграю, но тренер поддержал, сказал, что я должна собраться", - сказала теннисистка.

Финал оказался менее драматичным, и абхазская спортсменка сумела победить с общим счетом 3:1.

"В финале я встречалась с Кариной Козловой. Для меня эта первая победа на турнирах, раньше мне удавалось войти в тройку победителей, но первой еще не была", - рассказала он.

Уже 7 марта Эрика Кварчия уезжает в Москву, где будет выступать в командных соревнованиях. Затем она примет участие в соревнованиях по настольному теннису в Приволжском федеральном округе.

"Это отбор на чемпионат России, в котором я планирую хорошо выступить", - поделилась планами теннисистка.

Эрика Кварчия занимается настольным теннисом уже четыре года, по ее словам, она планирует достичь максимальных результатов в этом виде спорта.

Темы:
Спортивная Абхазия (261)

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