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Эрика Кварчия завоевала путевку на первенство России по настольному теннису

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Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (264)
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Лично-командное первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет проходило с 15 по 17 марта в Чебоксарах.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Эрика Кварчия завоевала путевку на первенство России по настольному теннису, сообщает официальный сайт Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту.

Эрика Кварчия выступала в составе команды Самарской области, по итогам соревнований заняла первое место в командном первенстве и третье в парном.

"Эта победа принесла много радости, ведь за много лет в Самарской области мы не доходили до финала. Несомненно, это ступенька вверх в моей спортивной карьере", - отметила Эрика.

Она подчеркнула, что раньше ей удавалось войти в тройку первенства Приволжского федерального округа по настольному теннису.

"Конечно, я постоянно была в тройке, а тут мы поняли, что шансы велики, чтобы выйти финал, и мы с девочками приложили много усилий", - заметила она.

Эрика Кварчия
© Foto/ Facebook/Эрика Кварчия
Эрика Кварчия выиграла первенство Самарской области по настольному теннису

По ее признанию, выступать было нелегко, так как все соперники были сильные.

"Были те, у которых я никогда не выигрывала, а тут после первой победы над сильной девочкой у меня появился стимул, я расслабилась и не боялась проиграть кому-то", - сказала спортсменка.

Финальная игра была очень тяжелая в моральном плане, говорит она.

"Оренбургская команда была более подготовленной, чем мы, но наша воля к победе помогла осуществить наше желание", - отметила Эрика Кварчия.

По слова президента Федерации настольного тенниса Абхазии и тренера спортсменки Беслана Карчава, Эрика в личном первенстве в призеры не попала, но путевку на первенство России завоевала, в котором будут разыгрываться три путевки на первенство Европы.

Лично-командное первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет проходило15-17 марта в Чебоксарах. В соревнованиях принимали участие 230 спортсменов из 13 регионов России.

Эрика Кварчия: попаду на Чемпионат России - выступлю на Чемпионате Европы>>

Первенство России по настольному теннису пройдет в городе Салават 19-25 апреля 2019 года.

Темы:
Спортивная Абхазия (264)

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Теги:
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