Второй круг чемпионата любительской футбольной лиги Абхазии стартует 21 марта

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй круг чемпионата любительской футбольной лиги стартует 21 марта, об этом в интервью Sputnik рассказал директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

© Sputnik Александр Вильф Федоренко о любительском футболе в Абхазии: набирает обороты

"Это новый формат, игры проходят на стадионе имени Варлама Лакрба (Учхоз - ред.), это в Новом районе Сухума. Матчи будут проходить в четверг и пятницу в вечернее время, это сделано для того, чтобы любители футбола и болельщики могли после работы приехать и поиграть в свое удовольствие", - добавил Федоренко.

Игры в любительской футбольной лиге проходят второй год подряд, первый чемпионат был начат в 2018 году.

"Мы провели его в марте, в турнире принимало участие 16 команд, после этого мы приняли решение разделить на две лиги – высшая и первая лига, к тому же решили проводить чемпионат в два круга", - подчеркнул он.

Первый круг чемпионата 2018-2019 годов стартовал в октябре и завершился в декабре, второй круг планируется завершить до 4-5 мая.

"В нашем чемпионате могут принять участие любые команды, которые придерживаются нашего регламента и согласны с данным форматом футбола", - отметил директор футбольной лиги Абхазии.

По правилам любительской футбольной лиги, в командах, которые участвуют в турнире, играют по восемь человек. "У нас стартовало 16 команд в первом круге, во втором круге осталось 14 команд – 7 команд в высшей и 7 в первой лиге. По одной команде снялось, так как есть финансовые трудности, кто-то не нашел футболистов", - сообщил он.

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Формат восемь на восемь очень популярен и в Европе и в России, подчеркнул Федоренко.

"В Москве раз в году проходит чемпионат Европы среди любительских команд, поэтому мы ничего не выдумывали, полностью взяли их правила игры. В дальнейшем, надеюсь, будет финансовая возможность поехать на этот турнир и представить Абхазию, это наше стремление", - заметил директор футбольной лиги Абхазии.

Матчи любительской лиги обслуживают те же судьи, что и игры чемпионата Абхазии по футболу. В турнире принимают участие любительские команды из различных уголков Абхазии. По правилам любительской лиги, матчи высшей лиги и первой лиги проводятся одновременно на одном и том же стадионе, который разделен на две части. Сделано это для того, чтобы любители бегали на меньшее расстояние, и с целью увеличения зрелищности, так как меньшие размеры поля приводят к частым голам и опасным моментам.

"Ребята посильнее участвуют в высшей лиге, те кто послабее - в первой. У нас принцип спортивный, по итогам чемпионата две команды с первой лиги переходят в высшую, а две команды самые слабые с высшей лиги переходят в первую", - рассказал Виталий Федоренко.

Второй круг чемпионата любительской футбольной лиги откроют команды высшей лиги "Гячрыпш" и "Скендж" из Гудауты, одновременно с ними на второй половине поля будут играть футболисты первой лиги – "Алянс М" и "Баслаху". Игры начнутся в 19:00.

В целом, в рамках чемпионата любительской футбольной лиги будет проведено 72 игры.