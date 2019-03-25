Удаление не помеха: "Нарт" одолел "Рицу" в Чемпионате Абхазии по футболу

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" победил гудаутскую "Рицу" в девятом туре Чемпионата Абхазии по футболу, сообщил полузащитник "Нарта" и ведущий передачи радио Sputnik "Дополнительное время: мир футбола ConIFA" Лаша Когония.
"Матч получился очень драматичным, еще в середине первого тайма защитник сухумской команды Анри Хагба получил прямую красную карточку за "фол последней надежды" - игрок "Рицы" Виктор Пимпия выходил к воротам, и Анри Хагба сбил его с ног, и команда "Нарт" провела всю оставшуюся игру вдесятером", - добавил он.
Несмотря на то, что "Нарт" остался в меньшинстве, за счет морально-волевых качеств столичные футболисты сумели одержать победу с итоговым счетом 3:2, рассказал он.
- Матч чемпионата Абхазии между командами "Нарт" - "Рица" в девятом туре© Sputnik / Томас Тхайцук
- Матч чемпионата Абхазии между командами "Нарт" - "Рица" в девятом туре© Sputnik / Томас Тхайцук
- Матч чемпионата Абхазии между командами "Нарт" - "Рица" в девятом туре© Sputnik / Томас Тхайцук
- Матч чемпионата Абхазии между командами "Нарт" - "Рица" в девятом туре© Sputnik / Томас Тхайцук
Сам Лаша Когония не принимал участие в футбольном матче из-за разрыва связок голеностопа, он пропустит еще две игры в чемпионате Абхазии.
"Какая бы тактика ни была выбрана к матчу, когда в середине первого тайма игрок получает красную карточку, ломаются все схемы и планы на игру", - подчеркнул футболист.
После этой победы, сухумский "Нарт" по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице с 24 очками в активе.
В Чемпионате Абхазии по футболу принимают участие шесть команд: футбольные клубы "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.