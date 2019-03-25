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Матч чемпионата Абхазии между командами Нарт - Рица в девятом туре

Удаление не помеха: "Нарт" одолел "Рицу" в Чемпионате Абхазии по футболу

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (18)
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В середине первого тайма встречи футболист сухумского "Нарта" Анри Хагба получил прямую красную карточку за "фол последней надежды".

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" победил гудаутскую "Рицу" в девятом туре Чемпионата Абхазии по футболу, сообщил полузащитник "Нарта" и ведущий передачи радио Sputnik "Дополнительное время: мир футбола ConIFA" Лаша Когония.

"Матч получился очень драматичным, еще в середине первого тайма защитник сухумской команды Анри Хагба получил прямую красную карточку за "фол последней надежды" - игрок "Рицы" Виктор Пимпия выходил к воротам, и Анри Хагба сбил его с ног, и команда "Нарт" провела всю оставшуюся игру вдесятером", - добавил он.

Несмотря на то, что "Нарт" остался в меньшинстве, за счет морально-волевых качеств столичные футболисты сумели одержать победу с итоговым счетом 3:2, рассказал он.

  • Матч чемпионата Абхазии между командами Нарт - Рица в девятом туре
    Матч чемпионата Абхазии между командами "Нарт" - "Рица" в девятом туре
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Матч чемпионата Абхазии между командами Нарт - Рица в девятом туре
    Матч чемпионата Абхазии между командами "Нарт" - "Рица" в девятом туре
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Матч чемпионата Абхазии между командами Нарт - Рица в девятом туре
    Матч чемпионата Абхазии между командами "Нарт" - "Рица" в девятом туре
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Матч чемпионата Абхазии между командами Нарт - Рица в девятом туре
    Матч чемпионата Абхазии между командами "Нарт" - "Рица" в девятом туре
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч чемпионата Абхазии между командами "Нарт" - "Рица" в девятом туре

Сам Лаша Когония не принимал участие в футбольном матче из-за разрыва связок голеностопа, он пропустит еще две игры в чемпионате Абхазии.

"Какая бы тактика ни была выбрана к матчу, когда в середине первого тайма игрок получает красную карточку, ломаются все схемы и планы на игру", - подчеркнул футболист.

После этой победы, сухумский "Нарт" по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице с 24 очками в активе.

В Чемпионате Абхазии по футболу принимают участие шесть команд: футбольные клубы "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум. 

Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (18)


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