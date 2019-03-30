Федерация бокса России отменила бой Игоря Адлейба в Сочи

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Финал вечера профессионального бокса "Галактическая схватка IV", в котором должны были встретиться абхазский боксер Игорь Адлейба и российский спортсмен Алексей Тухтаров, был отменен, сообщил Sputnik помощник председателя Госкомспорта Абхазии Артур Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Игорь Адлейба о встрече с узбекским боксером: самый тяжелый бой

По его словам, в финале вечера профессионального бокса всего должны были выступить 18 боксеров. Однако все они были отменены в связи с тем, что Федерация профессионального бокса России лишила лицензии организаторов боя, промоутерскую компанию "Титов боксинг".

"В Москве в ближайшие дни будет проведено экстренное совещание всех промоутеров профессионального бокса России. Там будут обсуждать эту проблему. Наш боксер прошел полную плановую подготовку в Екатеринбурге для участия в данном турнире, он находится в отличной фирме и готов был выходить на ринг с уверенностью в победе" – добавил Адлейба.

Государственный комитет Абхазии по физической культуре и спорту отозвал Игоря Адлейба. Спортсмен вернется в Абхазию 1 апреля.

"Он планирует отдохнуть на две недели от тренировок до окончания разбирательств данного инцидента. Наш боксер немного расстроен, но за эти полтора месяца он получил хорошую подготовку и на порядок вырос технически и функционально" – отметил Адлейба.

Несостоявшийся бой должен был стать седьмым рейтинговым боем в его карьере.