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Игорь Адлейба во время тренировки

Федерация бокса России отменила бой Игоря Адлейба в Сочи

© Фото : предоставлено Игорем Адлейба
Спорт
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Вечер профессионального бокса "Галактическая схватка IV" должен был состояться в Сочи 6 апреля.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Финал вечера профессионального бокса "Галактическая схватка IV", в котором должны были встретиться абхазский боксер Игорь Адлейба и российский спортсмен Алексей Тухтаров, был отменен, сообщил Sputnik помощник председателя Госкомспорта Абхазии Артур Адлейба.

Игорь Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По его словам, в финале вечера профессионального бокса всего должны были выступить 18 боксеров. Однако все они были отменены в связи с тем, что Федерация профессионального бокса России лишила лицензии организаторов боя, промоутерскую компанию "Титов боксинг".

"В Москве в ближайшие дни будет проведено экстренное совещание всех промоутеров профессионального бокса России. Там будут обсуждать эту проблему. Наш боксер прошел полную плановую подготовку в Екатеринбурге для участия в данном турнире, он находится в отличной фирме и готов был выходить на ринг с уверенностью в победе" – добавил Адлейба.

Государственный комитет Абхазии по физической культуре и спорту отозвал Игоря Адлейба. Спортсмен вернется в Абхазию 1 апреля.

"Он планирует отдохнуть на две недели от тренировок до окончания разбирательств данного инцидента. Наш боксер немного расстроен, но за эти полтора месяца он получил хорошую подготовку и на порядок вырос технически и функционально" – отметил Адлейба.

Несостоявшийся бой должен был стать седьмым рейтинговым боем в его карьере.

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Теги:
Игорь Адлейба


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