Боксеры из Абхазии одержали десять побед в матчевых боях в Южной Осетии

Боксеры из Абхазии и Южной Осетии провели матчевые бои в рамках вечера международного профессионального бокса "Кубок государства Алания", который прошел в Цхинвале с 10 по 11 апреля.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Десять из тринадцати боксеров из Абхазии победили в матчевых боях с югоосетинскими спортсменами, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы в пятницу 12 апреля.

"На соревнования поехали 13 боксеров из Абхазии и десять из них одержали победу. Самому молодому нашему спортсмену Сергею Еремяну 13 лет, а самому взрослому – Марату Есава 18 лет, они оба победили", - сказал Карди-оглы.

Матчевые бои прошли под слоганом "Сближение народов", отметил Карди-оглы и добавил, что гостей из Абхазии в Южной Осетии приняли тепло. Это спортивное событие привлекло повышенное внимание не только поклонников спорта, но и представителей власти, журналистов. На матчевых встречах присутствовал посол Абхазии в Южной Осетии Алан Елбакиев.

Спортсменов из Абхазии пригласил в Цхинвал Заслуженный тренер России по боксу и наставник чемпиона мира Мурата Гассиева Виталий Сланов, которому от Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы подарил кубок с надписью "Дружба народов", сделанный на заказ.

© Foto / Алик Карди Вечер международного профессионального бокса "Кубок государства Алания" в Цхинвале

Победителями этих боев стали абхазские боксеры Анри Аршба, Леон Абгаджава, Хаджарат Кардия, Марат Есава, Гудиса Хибба, Давид Джарсалия, Мигель Степанян, Рустам Трапизонян, Сергей Еремян, Мигель Сеферян.