Боксеры из Абхазии одержали десять побед в матчевых боях в Южной Осетии

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Десять из тринадцати боксеров из Абхазии победили в матчевых боях с югоосетинскими спортсменами, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы в пятницу 12 апреля.
"На соревнования поехали 13 боксеров из Абхазии и десять из них одержали победу. Самому молодому нашему спортсмену Сергею Еремяну 13 лет, а самому взрослому – Марату Есава 18 лет, они оба победили", - сказал Карди-оглы.
Матчевые бои прошли под слоганом "Сближение народов", отметил Карди-оглы и добавил, что гостей из Абхазии в Южной Осетии приняли тепло. Это спортивное событие привлекло повышенное внимание не только поклонников спорта, но и представителей власти, журналистов. На матчевых встречах присутствовал посол Абхазии в Южной Осетии Алан Елбакиев.
Спортсменов из Абхазии пригласил в Цхинвал Заслуженный тренер России по боксу и наставник чемпиона мира Мурата Гассиева Виталий Сланов, которому от Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы подарил кубок с надписью "Дружба народов", сделанный на заказ.
Победителями этих боев стали абхазские боксеры Анри Аршба, Леон Абгаджава, Хаджарат Кардия, Марат Есава, Гудиса Хибба, Давид Джарсалия, Мигель Степанян, Рустам Трапизонян, Сергей Еремян, Мигель Сеферян.