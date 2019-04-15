Абхазских каратистов пытались заставить закрыть флаг на турнире в Пятигорске

Открытое первенство-чемпионат российского Союза каратэ кекусинкай, в котором приняли участие 21 спортсмен из Абхазии, прошло с 13 по 14 апреля в Пятигорске.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Каратисты из Абхазии были возмущены поведением одного из судей на турнире в Пятигорске, который хотел, чтобы спортсмены закрыли национальную символику на кимоно, об этом рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава в понедельник 15 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рекорды, перспективы и проблемы: чем живет кекусинкай в Абхазии

По словам Читанава, заместитель главного судьи этого чемпионата пытался заставить абхазскую и несколько других команд заклеить изображения государственных символов на кимоно.

"Он начал придираться и требовать, чтоб мы заклеили лейкопластырем наш государственный флаг на рукавах кимоно и эмблему международной организации, в которую мы входим. Такому поведению возмутились абхазская команда и команды из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Дело не в политике, он просто ко всем придирался", - поделился Читанава.

Тренеры и спортсмены этих команд заявили, что не станут выполнять требования одного из судей и откажутся от участия в чемпионате. Такой ультиматум заставил этого судью пересмотреть свою точку зрения, и каратисты все же выступили на турнире.

Всего в Открытом первенстве-чемпионате российского Союза каратэ каратэ кекусинкай среди юношей и девушек от 10 до 17 лет и взрослых участвовало около 200 спортсменов из регионов России и 21 спортсмен из Абхазии.

По итогам соревнования, шесть абхазских каратистов взяли золотые медали, шестеро – "серебро" и трое "бронзу". Абхазская команда состояла из Сухумского, Агудзерского, Очамчырского отделений Федерации каратэ кекусинкай республики.

Первые места заняли - Инал Тарканов, Илья Анкваб, Адамыр Хаджимба, Анаида Мелконян, Алан Якуб-оглы, Сабина Кварчия.

Вторые - Наур Аджинджал, Леон Шакая, Виолетта Кондакчян, Лера Джалагония, Александр Воуба, Арианна Куржеева. Третьи - Роберт Карапетян, Дмитрий Куржеев, Демьян Лепсая.

Тренируют спортсментов Виталий Читанава, Зураб Мурадян, Темур Читанава.