Корай Дженгиз (Ацугба) уступил в рейтинговом бою по смешанным единоборствам

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боец Корай Дженгиз (Ацугба) уступил в рейтинговом бою сопернику Гассану Абденаби на Чемпионате по смешанным единоборствам "Hype FC rumble in the cage" в Германии.

"Первый раунд прошел по плану, все шло хорошо, я также доминировал во втором раунде, и смог удержать Абденаби на земле. В третьем, последнем раунде я потерял физическую свежесть и проиграл третий раунд", - рассказал спортсмен.

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Первые два раунда Корай Дженгиз (Ацугба) выиграл с одинаковым счетом 10:9, в третьем уступил – 7:10. Это был 14 бой спортсмена, из них в девяти ему удалось одержать победу, пять поединков закончились поражением.

"Во время боя было много представителей абхазской диаспоры. Я вышел на ринг со своим абхазским флагом. Было очень приятно, я люблю свою страну и горжусь тем, что являюсь ее частью", - признался боец.

Он также сообщил, что его отец Осхан Ченгиз(Aцугба) был известным борцом и выступал за Турцию.

"Он меня с детства приобщал к спорту. А в 2015 году я получил предложение по ММА, и с тех пор я являюсь одним из лучших бойцов ММА в Германии, я номер 6 в Германии. Буду продолжать представлять свою страну с честью. Занимаюсь этим видом спорта, потому что это моя страсть", - подчеркнул он.

Корай Дженгиз (Ацугба) сказал, что планирует приехать в Абхазию в августе и добавил, что хотел бы развить смешанные единоборства если найдутся люди готовые его поддержать, оказать спонсорство.

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Боец MMA Корай Дженгиз (Ацугба) - 35-летний спортсмен по смешанным боевым искусствам, абхаз по происхождению. С 2014 года занимался борьбой и кикбоксингом.

Принимает участие в турнирах German MMA Championship и Hard Fighting Championship (французская организация по смешанным единоборствам, созданная в 2010 году).

Семья спортсмена родом из Абхазии. Его отец Озхан Дженгиз (Ацугба) долгое время работал тренером по смешанным единоборствам в республике. Сам Корай еще не бывал на исторической родине.