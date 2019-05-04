Турнир по вольной борьбе имени Раша Хутаба открылся в Сухуме

В турнире принимают участие спортсмены со всех районов Абхазии, а также спортсмены из Краснодарского края и Республики Адыгея.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. XXVI Международный турнир по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба открылся в Сухуме 4 мая в Республиканской детско-юношеской спортивной школе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Призы и медали

Участников и гостей турнира приветствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба, который отметил, что уже стало традицией проводить соревнования, которые носят имя известнейшего не только в Абхазии, но и во всем мире спортсмена Раша Хутаба.

"Для нас важно, чтобы такого рода мероприятия проводились и активно развивались и в других видах спорта. Мы хотим, чтобы спорт вовлекал все большее количество нашей молодежи, чтобы она не была предоставлена улице, государство делает все для того, чтобы развивать спорт", - отметил глава государства.

Он отметил, что хотелось бы иметь больше залов, и выразил уверенность, что спорт в стране будет развиваться. Президент поблагодарил всех участников турнира и пожелал успешного выступления.

"Проигравших здесь не будет", - сказал Хаджимба.

Затем слово предоставили чемпиону Европы и СССР, мастеру спорта международного класса Рашу Хутаба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Раш Хутаба

"Я хочу поблагодарить всех участников турнира, мы хорошо помним, когда проводились первые турниры, присутствовал наш первый президент Владислав Ардзинба, приезжали команды со всего Северного Кавказа. Я хочу пожелать вам здоровья, благополучия, чтобы у вас всегда было спортивное счастье, чтобы вы были здоровыми и красивыми", - отметил Хутаба.

В качестве почетного гостя на турнире будет присутствовать один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, семикратный победитель Красноярского турнира памяти Ивана Ярыгина, победитель Игр доброй воли 1998 года, заслуженный мастер спорта России Бувайсар Сайтиев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Турнир по вольной борьбе имени Раша Хутаба в Сухуме

"Я очень рад, что сегодня впервые в своей жизни оказался в Абхазии, спасибо огромное за приглашение моему брату и другу Баграту Хутаба (председатель Госкомспорта Абхазии – ред.). Давно хотел побывать в республике, но сегодня удалось приехать на вашу прекраснейшую землю", - сказал Сайтиев.

Главный судья соревнований Виктор Козляков рассказал, что в этом году для участия в турнире приехали спортсмены из Краснодарского края, Адыгеи и представители районов Абхазии - всего около 80 борцов.

"В соревнованиях принимают участие юноши 2000 - 2003 годов рождения и молодежь до 23 лет", - сообщил он.

Турнир по вольной борьбе имени Раша Хутаба в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Турнир по вольной борьбе имени Раша Хутаба в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Турнир по вольной борьбе имени Раша Хутаба в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Турнир по вольной борьбе имени Раша Хутаба в Сухуме

XXVI Международный турнир по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба завершится 5 мая.

Раш Хутаба — чемпион Европы и СССР, мастер спорта международного класса. Сегодня он возглавляет Федерацию вольной борьбы Абхазии.