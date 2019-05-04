Бувайсар Сайтиев: у Абхазии огромные традиции в различных видах единоборств

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев приехал в Абхазию на открытие XXVI Международного турнира по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии большой потенциал развития разных видов единоборств, у республики огромные традиции в этом направлении, сказал трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, приехавший на открытие турнира имени чемпиона СССР и Европы Раша Хутаба.

"Я очень рад, что сегодня впервые в своей жизни оказался в Абхазии, спасибо огромное за приглашение моему брату и другу Баграту Хутаба (председатель Госкомспорта Абхазии – ред.). Давно хотел побывать в республике, но сегодня удалось приехать на вашу прекраснейшую и великую землю", - сказал Сайтиев.

Он выразил надежду на то, что еще ни один раз окажется в республике и с удовольствием будет принимать участие в становлении борьбы, спорта в Абхазии.

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"Ваш народ заслужил государство, заслужили те, кто отдавал свои жизни за свободу и процветание вашего народа. Перед тем как прийти на открытие турнира, мы посетили мемориал героев с именами сотен людей разных национальностей, которые искренне верили, что завтрашний день народа будет счастливым", - отметил он.

Поэтому ни в коем случае нельзя останавливаться, переставать работать, нужно двигаться вперед, сказал спортсмен.

"Я только приехал, впечатления только от дороги, но здесь тысячелетние деревья, красивейший берег. Я даже не знал, что здесь растет бамбук, здесь просто райский уголок, и неудивительно, что такие добрые люди с широкой душой здесь живут", - поделился он впечатлениями.

Он отметил, что знает многих представителей абхазского народа, дружит с ними и сегодня впервые увидел в каком красивом месте живут абхазы.

"В Абхазии благоприятные климатические условия для подготовительных, восстановительных процессов, сборов, что могли бы использовать российские спортивные федерации и организации. Я уверен, что в ближайшее время все это состоится", - говорит он.

Бувайсар Сайтиев подчеркнул, что Раш Хутаба блестяще представлял СССР в различных турнирах.

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"Он блестяще выиграл Чемпионат Европы, Чемпионат Советского Союза, это большое наследие данного вида спорта, на котором должны развиваться молодые таланты, на котором должны расти новые имена, новые чемпионы, и это обязательно произойдет", - отметил Сайтиев.

Бувайсар Сайтиев – один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, семикратный победитель Красноярского турнира памяти Ивана Ярыгина, победитель Игр доброй воли 1998 года, заслуженный мастер спорта России.

XXVI Международный турнир по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба завершится 5 мая.

Раш Хутаба — чемпион Европы и СССР, мастер спорта международного класса. Сегодня он возглавляет Федерацию вольной борьбы Абхазии.