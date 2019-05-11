Бегущие под солнцем: как прошли соревнования "Ochamchira run 2019"

О том, как прошли соревнования по дуатлону и бегу "Ochamchira run 2019", приуроченные ко Дню Победы, какая атмосфера царила на празднике спорта, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Субботний день в Очамчыре оказался насыщенным на спортивные события. На этот раз город привлек внимание более 500 профессиональных спортсменов и просто любителей. Все они – участники соревнований по дуатлону и бегу "Ochamchira run 2019", приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне.

На набережной Очамчыры разбили две площадки: одну для бега, другую велозаезда. Всего на "Ochamchira run 2019" четыре дисциплины: бег на дистанциях от одного до 10 километров, велозаезд, дуатлон и "Веселый старт" - для самых юных любителей спорта. Кстати говоря, дуатлон в республике проводится впервые.

"В целом у нас четыре мероприятия, приуроченные к празднику Победы, 9 мая. Сегодня отличная погода, пришло много людей. В данный момент участники регистрируются. Все уже полностью готово к проведению мероприятия. Перекрыты 27 кварталов. От 16-этажки до Илорского храма все дороги перекрыты. Сотрудники МВД с самого раннего утра хорошо потрудились, также хорошо выполнили свою работу волонтеры", – рассказал президент Федерации триатлона Абхазии, руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц,

Регистрация началась с 9:00 утра. У стоек регистрации образовалась очередь из детей. Диана Габелия из Очамчыры впервые участвует в забеге, который организовывает "Sport Apsny". О соревнованиях школьница давно наслышана. Но раньше они проводились в Сухуме, а Диане сложно было ездить в столицу и участвовать в них.

© Sputnik / Томас Тхайцук Регистрация началась с 9:00 утра

"Сейчас забег проводится в моем городе. Конечно, когда я узнала об этом, очень обрадовалась. Я сама занимаюсь легкой атлетикой. Каждый день тренируюсь. Сегодня участвую на дистанции два с половиной километра, но могу и пять километров. Не знаю, какой результат будет, но постараюсь, до самого конца пробежать достойно", – рассказала спортсменка.

Для жителей Очамчыры забег стал своеобразным праздником. Кто-то пришел участвовать в соревнованиях, а кто-то поддержать родственников или друзей.

"Я сама не участвую в забеге, но пришла поддержать подругу. Сегодня замечательная погода, настроение отличное, все так празднично. Всем желаю удачи, хорошего забега. Настроение отличное, погода шикарная, все на позитиве. Все радуются, жизнь прекрасна", - сказала Астанда из Очамчыры.

На старт

В 11:00 начинается первый старт. На дистанцию один километр выходят дети. Здесь можно встретить даже трехлеток, которые отважно без родителей решают пробежать дистанцию.

Первым финиширует 11-летний футболист Айнар Хурхумал. Несмотря на хороший результат, Айнар все же недоволен своим временем.

"Пока не знаю свое время, но я чувствую, что позже, чем обычно прибежал. В общем, меня не устраивает мое время. Просто давно не тренировался. Но настроение у меня отличное", – с сожалением признался он.

© Sputnik / Томас Тхайцук На дистанцию один километр выходят дети

Через пять минут после первого финишера, прибегает группа из самых юных участников. Среди них трехлетний Эрнесто, который бежал не на результат. Для него главное – участие.

"Я пробежал один километр. Было немного сложно. Мне понравилось бегать. Хочу еще участвовать", – рассказал Эрнесто.

Вторая детская дистанция – два с половиной километра. Здесь уже побольше участников. Всего через 10 минут на финише появляется 10-летний легкоатлет Илья Улыбин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц об "Ochamchira run 2019": дуатлон и велозаезд будут впервые

"С одной стороны было сложно, с другой нет. Я занимаюсь легкой атлетикой. Мой личный рекорд - восемь километров. В целом мне нравится забег, он позволяет проверить себя. У меня хорошее настроение. Наверное, я даже смог бы больше пробежать", – поделился Улыбин впечатлениями.

Не детские состязания

Вторая часть спортивной субботы состояла из взрослых забегов и дуатлона. Все спортсмены стартуют одновременно.

- Я точно первым прибегу, - говорит своему товарищу бывший футболист Леван.

На "Ochamchira run 2019" Леван бежит со своим другом. Несмотря на то, что Леван давно не занимался спортом, он рассчитывает на хороший результат.

"У меня прекрасное настроение, хорошая погода. Не знаю, за сколько пробегу, но постараюсь прибежать в числе первых", – говорит Леван и сразу же стартует.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участников забега поддерживали болельщики

Но шансов прибежать первым у Левана оказалось немного. Первым на дистанции пять километров финиширует мастер спорта, бывший участник Сборной России по легкой атлетике Евгений Пищалов, который преодолел расстояние за 15 минут 18 секунд.

"Нормальный результат. Учитывая то, что очень давно не участвовал в соревнованиях, я очень доволен. Участвовать в соревнованиях не планировал, просто был по своим делам в Абхазии и случайно узнал, что здесь проводится такое мероприятие и решил, почему бы и нет. Абхазия прекрасна. Здесь я планирую не только отдыхать, но и тренироваться. В Очамчыре ни разу еще не был, не только пробежался, но и познакомился с городом", – признался спортсмен.

Внимание зрителей приковывает дуатлон. В Абхазии соревнования по этому виду спорта проводятся впервые. Но участников уже немало.

© Sputnik / Томас Тхайцук Внимание зрителей приковывает дуатлон. В Абхазии соревнования по этому виду спорта проводятся впервые

Победителем в дуатлоне становится Владимир Обухов, который приехал в Абхазию из Перми. Про "Ochamchira run 2019" Владимир узнал от своего товарища Саида из Абхазии, который кстати говоря финишировал вторым.

"Дистанция интересная. Сначала бежали пять километров, затем перешли на велоэтап, проколесили 20 километров и снова на беговую дорожку, последний этап – два с половиной километра. Трасса ровная. В соревнованиях в Абхазии впервые участвую. Борьба была хорошая. Особенно в забеге. На велоэтапе же ехалось легко. Для меня дистанция была не сложная. Я готовлюсь к большим дистанциям, а это так, для того, чтобы подышать немножко. Мне очень понравилась организация. Место хорошее выбрано, когда бежишь вдоль берега, открываются неописуемо красивые пейзажи", – рассказал Обухов.

© Sputnik / Томас Тхайцук На велопробеге же среди девушек на дистанции 20 километров первой финишировала бывшая спортсменка Анастасия Ильюшенкова

На велопробеге же среди девушек на дистанции 20 километров первой финишировала бывшая спортсменка Анастасия Ильюшенкова.

"Я раньше 10 лет профессионально занималась велоспортом, выступала за Сборную Россию. Сейчас как любитель занимаюсь этим видом спорта. Про забег узнали по интернету, мы сами сейчас живем в Гудауте.

Обрадовались тому, что впервые проводят велопробег и, конечно, решили участвовать. Настроение отличное, рада, что проводятся такие мероприятия в Абхазии", – отметила Ильюшенко.

Так завершились соревнования по бегу и дуатлону "Ochamchira run 2019", которые стали настоящим праздником не только для жителей Очамчыры, но и сотни гостей.