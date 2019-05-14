Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" прошел на столичном стадионе "Динамо" во вторник 14 мая.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу, обыграв в решающей игре гудаутскую "Рицу" со счетом 4:0 на столичном стадионе "Динамо", передает с места события корреспондент Sputnik.

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Решающий матч в рамках розыгрыша Кубка Абхазии по футболу вызвал немалый интерес среди любителей этой игры, несмотря на то, что на южной трибуне стадиона свободные места были, но их было не так много. Северная трибуна практически пустовала, так как на солнечной стороне захотели сидеть лишь несколько болельщиков.

С самого начала игры сухумские футболисты больше владели мячом и проводили больше атак на ворота "Рицы". Игровое преимущество "Нарта" вскоре вылилось в забитый гол, после розыгрыша комбинации в штрафной гудаутской команды точный удар на седьмой минуте нанес Георгий Жанаа.

После забитого гола футболисты некоторое время держали мяч в середине поля, после чего игроки "Нарта" пошли в нападение, в одной из атак сухумский игрок бил с острого угла, однако забить ему не удалось.

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" на столичном стадионе "Динамо" © Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" на столичном стадионе "Динамо" © Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" на столичном стадионе "Динамо" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" на столичном стадионе "Динамо"

Сразу после этого "Рица" имела хорошую возможность отличиться, с нескольких метров они наносили удары по воротам, но их заблокировали защитники "Нарта". После этого момента игра выровнялась, и гудаутцы стали оказывать больше давления, провели ряд атак, впрочем с ними справились защитники и вратарь сухумцев.

Со второй половины первого тайма ритм игры немного замедлился. На 39 минуте матча судья назначил штрафной удар за фол на футболисте "Нарта", после подачи со стандарта сухумский игрок забил гол, вызвав ликование болельщиков, однако оно было преждевременным, боковой рефери поднял флажок сигнализируя об офсайде, счет не изменился.

На второй тайм "Рица" вышла с настроем отыграться, уже на первой минуте гудаутцы дошли до штрафной площадки соперника, после розыгрыша игрового снаряда последовал удар, снова вратарь оказался на месте. На 59-й минуте после атаки и навеса с левого фланга мяч забил футболист "Рицы", но и на сей раз боковой судья поднял флажок - офсайд.

Преимуществом во второй половине игры завладели футболисты "Рицы", которые раз за разом пытались сравнять счет, но сделать это им не удавалось. Не смотря на то, что мячом больше владели гудаутцы, столичные футболисты сумели удвоить счет, Гига Бенидзе на 71-й минуте забил гол - 2:0 после красивой атаки.

Столичные футболисты решили не останавливаться на достигнутом, и за семь минут до конца финальной игры Наур Цвинария забил очередной мяч - 3:0. Уже на 90-й минуте, Даут Аршба установил окончательный счет - 4:0. В прошлом году, Кубок Абхазии по футболу выиграла команда "Гагра".