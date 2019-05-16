Стал известен самый дорогой футбольный клуб в мире

Экперты оценили ведущие футбольные клубы мира с точки зрения ценности их бренда.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. По оценке аналитиков компании Brand Finance, самым дорогим футбольным клубом сейчас является мадридский "Реал", бренд которого стоит 1,6 миллиарда евро, сообщает РИА Новости.

За год футбольный клуб из столицы Испании подорожал на 27%, что позволило ему опередить лидера прошлогоднего рейтинга – английский "Манчестер Юнайтед", бренд которого оценивается в 1,4 миллиарда евро.

© Sputnik / Стрингер Мадридский "Реал" третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Аналитики связывают быстрый рост стоимости команды со спортивными успехами мадридцев – за последние пять лет "Реал" четырежды выиграл самый престижный мировой клубный турнир – Лигу чемпионов УЕФА. Более того, мадридский "Реал" первым в мире достиг отметки в 750 миллионов евро доходов в сезоне 2017/2018.

Замкнула тройку лидеров каталонская "Барселона", марку которой эксперты оценили в 1,39 миллиарда евро. Примерно столько же стоит бренд "Баварии" - 1,31 миллиарда.

На пятом месте рейтинга оказался английский "Манчестер Сити", которым член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби (ОАЭ) шейх Мансур – 1,25 миллиарда евро.